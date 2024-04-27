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ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 27.04.2024 (обновлено: 06:17 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/podpole-1942659687.html
ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области, сообщило подполье
ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области, сообщило подполье
Удар зафиксирован по городу Стрый во Львовской области на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T05:49
2024-04-27T06:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
львовская область
в мире
сергей лебедев
украина
тернопольская область
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован по городу Стрый во Львовской области на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прямо сейчас прилетело в Стрый Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лебедева.Украинский "24 телеканал" также сообщает о взрывах во Львовской области.Позже координатор николаевского подполья сообщил о "еще одном прилете" в Стрый.Лебедев также сообщает об ударах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.
https://ria.ru/20240424/udar-1941934020.html
https://ria.ru/20240427/kharkov-1942657385.html
львовская область
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вооруженные силы рф, львовская область, в мире, сергей лебедев, украина, тернопольская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Львовская область, В мире, Сергей Лебедев, Украина, Тернопольская область
ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области, сообщило подполье

Подполье: ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован по городу Стрый во Львовской области на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прямо сейчас прилетело в Стрый Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лебедева.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ в Сумской области
24 апреля, 09:36
Украинский "24 телеканал" также сообщает о взрывах во Львовской области.
Позже координатор николаевского подполья сообщил о "еще одном прилете" в Стрый.
Лебедев также сообщает об ударах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.
Харьков - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЛьвовская областьВ миреСергей ЛебедевУкраинаТернопольская область
 
 
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