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ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области, сообщило подполье
ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области, сообщило подполье
Удар зафиксирован по городу Стрый во Львовской области на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T05:49
2024-04-27T05:49
2024-04-27T06:17
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Удар зафиксирован по городу Стрый во Львовской области на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прямо сейчас прилетело в Стрый Львовской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лебедева.Украинский "24 телеканал" также сообщает о взрывах во Львовской области.Позже координатор николаевского подполья сообщил о "еще одном прилете" в Стрый.Лебедев также сообщает об ударах в Житомирской и Тернопольской областях Украины.
https://ria.ru/20240424/udar-1941934020.html
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вооруженные силы рф, львовская область, в мире, сергей лебедев, украина, тернопольская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Львовская область, В мире, Сергей Лебедев, Украина, Тернопольская область
ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удар по городу Стрый Львовской области