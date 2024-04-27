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РЭЦ: более 11 тысяч МСП-экспортеров получили поддержку ЦПЭ в I квартале

РЭЦ: более 11 тысяч МСП-экспортеров получили поддержку ЦПЭ в I квартале - РИА Новости, 27.04.2024

РЭЦ: более 11 тысяч МСП-экспортеров получили поддержку ЦПЭ в I квартале

Итоги работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за первый квартал 2024 года подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ленинградской РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:29

2024-04-27T14:29

2024-04-27T14:37

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Итоги работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за первый квартал 2024 года подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ленинградской области, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Так, в этом году ЦПЭ предоставили меры поддержки уже более чем 11 тысячам компаний. 813 компаний уже заключили экспортные контракты на общую сумму 222,4 миллиона долларов", - говорится в сообщении."В первом квартале центры поддержки экспорта уже помогли субъектам МСП поставить продукцию в 79 стран. Мы отмечаем положительную динамику по количеству предприятий, получивших поддержку ЦПЭ, количеству компаний, заключивших по итогам услуг экспортные контракты, а география экспорта по-прежнему остается широкой", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.В течение трех дней конференции руководители ЦПЭ защищали результаты своей работы в первом квартале 2024 года, делились успешным опытом и рассказывали о сложностях, с которыми сталкиваются в работе.Центры поддержки экспорта работают в 82 регионах России. Они осуществляют поддержку субъектов МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках. ЦПЭ также оказывают содействие в размещении на маркетплейсах, приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями внешних рынков и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта организована РЭЦ.

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), россия, ленинградская область, экономика, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), вэб.рф (вэб), твой бизнес – новости