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РЭЦ: более 11 тысяч МСП-экспортеров получили поддержку ЦПЭ в I квартале - РИА Новости, 27.04.2024
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14:29 27.04.2024 (обновлено: 14:37 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942757799.html
РЭЦ: более 11 тысяч МСП-экспортеров получили поддержку ЦПЭ в I квартале
РЭЦ: более 11 тысяч МСП-экспортеров получили поддержку ЦПЭ в I квартале - РИА Новости, 27.04.2024
РЭЦ: более 11 тысяч МСП-экспортеров получили поддержку ЦПЭ в I квартале
Итоги работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за первый квартал 2024 года подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ленинградской РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:29
2024-04-27T14:37
российский экспортный центр (рэц)
россия
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экономика
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Итоги работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за первый квартал 2024 года подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ленинградской области, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Так, в этом году ЦПЭ предоставили меры поддержки уже более чем 11 тысячам компаний. 813 компаний уже заключили экспортные контракты на общую сумму 222,4 миллиона долларов", - говорится в сообщении."В первом квартале центры поддержки экспорта уже помогли субъектам МСП поставить продукцию в 79 стран. Мы отмечаем положительную динамику по количеству предприятий, получивших поддержку ЦПЭ, количеству компаний, заключивших по итогам услуг экспортные контракты, а география экспорта по-прежнему остается широкой", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.В течение трех дней конференции руководители ЦПЭ защищали результаты своей работы в первом квартале 2024 года, делились успешным опытом и рассказывали о сложностях, с которыми сталкиваются в работе.Центры поддержки экспорта работают в 82 регионах России. Они осуществляют поддержку субъектов МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках. ЦПЭ также оказывают содействие в размещении на маркетплейсах, приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями внешних рынков и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта организована РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), россия, ленинградская область, экономика, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), вэб.рф (вэб), твой бизнес – новости
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Ленинградская область, Экономика, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Твой бизнес, Твой бизнес – новости

РЭЦ: более 11 тысяч МСП-экспортеров получили поддержку ЦПЭ в I квартале

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Итоги работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за первый квартал 2024 года подвели на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ленинградской области, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Так, в этом году ЦПЭ предоставили меры поддержки уже более чем 11 тысячам компаний. 813 компаний уже заключили экспортные контракты на общую сумму 222,4 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
«
"В первом квартале центры поддержки экспорта уже помогли субъектам МСП поставить продукцию в 79 стран. Мы отмечаем положительную динамику по количеству предприятий, получивших поддержку ЦПЭ, количеству компаний, заключивших по итогам услуг экспортные контракты, а география экспорта по-прежнему остается широкой", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
В течение трех дней конференции руководители ЦПЭ защищали результаты своей работы в первом квартале 2024 года, делились успешным опытом и рассказывали о сложностях, с которыми сталкиваются в работе.
Центры поддержки экспорта работают в 82 регионах России. Они осуществляют поддержку субъектов МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках. ЦПЭ также оказывают содействие в размещении на маркетплейсах, приведении продукции в соответствие с обязательными требованиями внешних рынков и в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта организована РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
На выставке "Россия" пройдет День экспорта
Вчера, 10:31
 
Твой бизнесРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЛенинградская областьЭкономикаМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Твой бизнес – новости
 
 
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