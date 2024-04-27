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Подарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области - РИА Новости, 27.04.2024
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12:23 27.04.2024
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Подарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области
Подарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области - РИА Новости, 27.04.2024
Подарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области
Волонтеры доставили подарки для бойцов от жителей Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:23
2024-04-27T12:23
надежные люди
магаданская область
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
день победы
празднование дня победы
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МАГАДАН, 27 апр — РИА Новости. Волонтеры доставили подарки для бойцов от жителей Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Подарки к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне получили колымские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции. Гуманитарный груз подготовили и отправили представители регионального правительства и жители Магаданской области. Наши волонтёры СВО Юлия Домрина и Дмитрий Тишко доставили подарки бойцам к 9 Мая. Подарок от Магаданской области – это термосумка с фразой "Колыма СВОих не бросает" в триколоре", - сообщает ведомство. Уточняется, что в каждой посылке защитника Отечества магаданские деликатесы: сало морского зверя, шиповник, кедровый мёд, орехи и иван-чай, рыбный жир в капсулах, рыба соломка и корюшка. Также в комплекте брендированные шевроны, флаг от Магаданской области и тактические фонарики, в которых очень нуждались участники СВО.
https://ria.ru/20240426/pomosch-1942516244.html
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магаданская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, день победы, празднование дня победы
Надежные люди, Магаданская область, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность, День Победы, Празднование Дня Победы

Подарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области

© Фото : Правительство Магаданской областиПодарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области
Подарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Правительство Магаданской области
Подарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 27 апр — РИА Новости. Волонтеры доставили подарки для бойцов от жителей Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона.
"Подарки к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне получили колымские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции. Гуманитарный груз подготовили и отправили представители регионального правительства и жители Магаданской области. Наши волонтёры СВО Юлия Домрина и Дмитрий Тишко доставили подарки бойцам к 9 Мая. Подарок от Магаданской области – это термосумка с фразой "Колыма СВОих не бросает" в триколоре", - сообщает ведомство.
Уточняется, что в каждой посылке защитника Отечества магаданские деликатесы: сало морского зверя, шиповник, кедровый мёд, орехи и иван-чай, рыбный жир в капсулах, рыба соломка и корюшка. Также в комплекте брендированные шевроны, флаг от Магаданской области и тактические фонарики, в которых очень нуждались участники СВО.
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Надежные людиМагаданская областьСВОГуманитарная помощьБлаготворительностьДень ПобедыПразднование Дня Победы
 
 
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