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Подарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области

Подарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области - РИА Новости, 27.04.2024

Подарки ко Дню Победы доставили в зону СВО из Магаданской области

Волонтеры доставили подарки для бойцов от жителей Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:23

2024-04-27T12:23

2024-04-27T12:23

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празднование дня победы

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МАГАДАН, 27 апр — РИА Новости. Волонтеры доставили подарки для бойцов от жителей Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Подарки к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне получили колымские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции. Гуманитарный груз подготовили и отправили представители регионального правительства и жители Магаданской области. Наши волонтёры СВО Юлия Домрина и Дмитрий Тишко доставили подарки бойцам к 9 Мая. Подарок от Магаданской области – это термосумка с фразой "Колыма СВОих не бросает" в триколоре", - сообщает ведомство. Уточняется, что в каждой посылке защитника Отечества магаданские деликатесы: сало морского зверя, шиповник, кедровый мёд, орехи и иван-чай, рыбный жир в капсулах, рыба соломка и корюшка. Также в комплекте брендированные шевроны, флаг от Магаданской области и тактические фонарики, в которых очень нуждались участники СВО.

https://ria.ru/20240426/pomosch-1942516244.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

магаданская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, день победы, празднование дня победы