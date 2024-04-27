https://ria.ru/20240427/peterburg-1942769521.html
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник - РИА Новости, 27.04.2024
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:56
2024-04-27T14:56
2024-04-27T15:29
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.Женщина пояснила, что у ее сына 2009 года рождения весной обострились болезни желудка и кишечника."Согласно результатам анализов, у несовершеннолетнего был низкий гемоглобин. Она решила лечить ребенка самостоятельно, давать ему препараты, повышающие гемоглобин, от которых вначале отметилось улучшение. Двадцать шестого апреля несовершеннолетний почувствовал себя плохо. <…> Матерью была вызвана скорая помощь, до приезда которой женщина ввела несовершеннолетнему внутримышечно препарат, повышающий гемоглобин, после чего у ребенка закатились глаза", — сказал собеседник агентства.Источник отметил, что ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Пациенту провели реанимационные мероприятия, он ушел из жизни в больнице.
https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html
https://ria.ru/20240416/sud-1940318976.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник
Источник: в Петербурге подросток умер после укола для повышения гемоглобина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
Женщина пояснила, что у ее сына 2009 года рождения весной обострились болезни желудка и кишечника.
"Согласно результатам анализов, у несовершеннолетнего был низкий гемоглобин. Она решила лечить ребенка самостоятельно, давать ему препараты, повышающие гемоглобин, от которых вначале отметилось улучшение. Двадцать шестого апреля несовершеннолетний почувствовал себя плохо. <…> Матерью была вызвана скорая помощь, до приезда которой женщина ввела несовершеннолетнему внутримышечно препарат, повышающий гемоглобин, после чего у ребенка закатились глаза", — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Пациенту провели реанимационные мероприятия, он ушел из жизни в больнице.