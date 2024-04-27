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В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник - РИА Новости, 27.04.2024
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14:56 27.04.2024 (обновлено: 15:29 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/peterburg-1942769521.html
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник - РИА Новости, 27.04.2024
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:56
2024-04-27T15:29
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.Женщина пояснила, что у ее сына 2009 года рождения весной обострились болезни желудка и кишечника."Согласно результатам анализов, у несовершеннолетнего был низкий гемоглобин. Она решила лечить ребенка самостоятельно, давать ему препараты, повышающие гемоглобин, от которых вначале отметилось улучшение. Двадцать шестого апреля несовершеннолетний почувствовал себя плохо. &lt;…&gt; Матерью была вызвана скорая помощь, до приезда которой женщина ввела несовершеннолетнему внутримышечно препарат, повышающий гемоглобин, после чего у ребенка закатились глаза", — сказал собеседник агентства.Источник отметил, что ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Пациенту провели реанимационные мероприятия, он ушел из жизни в больнице.
https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник

Источник: в Петербурге подросток умер после укола для повышения гемоглобина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
Женщина пояснила, что у ее сына 2009 года рождения весной обострились болезни желудка и кишечника.
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"Согласно результатам анализов, у несовершеннолетнего был низкий гемоглобин. Она решила лечить ребенка самостоятельно, давать ему препараты, повышающие гемоглобин, от которых вначале отметилось улучшение. Двадцать шестого апреля несовершеннолетний почувствовал себя плохо. <…> Матерью была вызвана скорая помощь, до приезда которой женщина ввела несовершеннолетнему внутримышечно препарат, повышающий гемоглобин, после чего у ребенка закатились глаза", — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Пациенту провели реанимационные мероприятия, он ушел из жизни в больнице.
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