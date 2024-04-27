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Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.04.2024
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12:25 27.04.2024 (обновлено: 14:23 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/peskov-1942722345.html
Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле
Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.04.2024
Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле
Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:25
2024-04-27T14:23
китай
россия
сша
дмитрий песков
энтони блинкен
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Китай — это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. &lt;...&gt; Мы будем дальше развивать наше сотрудничество", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос о давлении Вашингтона на Пекин из-за поддержки Москвы китайской стороной.Песков добавил, что Китая для России — близкий партнер.Во время визита в КНР госсекретарь США Энтони Блинкен обратил внимание, что Пекин поддерживает Москву. Он добавил, что если Китай не примет меры по "решению этой проблемы", то это сделает Вашингтон.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
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китай, россия, сша, дмитрий песков, энтони блинкен, в мире
Китай, Россия, США, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, В мире
Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле

Песков после угроз Блинкена КНР заявил, что РФ будет наращивать связи с Пекином

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские флаги
Люди несут китайские флаги - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Китай — это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. <...> Мы будем дальше развивать наше сотрудничество", — сказал представитель Кремля.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Китай предостерег США от пересечения красных линий
Вчера, 04:52
Так он ответил на вопрос о давлении Вашингтона на Пекин из-за поддержки Москвы китайской стороной.
Песков добавил, что Китая для России — близкий партнер.
Во время визита в КНР госсекретарь США Энтони Блинкен обратил внимание, что Пекин поддерживает Москву. Он добавил, что если Китай не примет меры по "решению этой проблемы", то это сделает Вашингтон.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться
27 марта, 12:39
 
КитайРоссияСШАДмитрий ПесковЭнтони БлинкенВ мире
 
 
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