https://ria.ru/20240427/peskov-1942722345.html

Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле

Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.04.2024

Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле

Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:25

2024-04-27T12:25

2024-04-27T14:23

китай

россия

сша

дмитрий песков

энтони блинкен

в мире

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Китай — это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. <...> Мы будем дальше развивать наше сотрудничество", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос о давлении Вашингтона на Пекин из-за поддержки Москвы китайской стороной.Песков добавил, что Китая для России — близкий партнер.Во время визита в КНР госсекретарь США Энтони Блинкен обратил внимание, что Пекин поддерживает Москву. Он добавил, что если Китай не примет меры по "решению этой проблемы", то это сделает Вашингтон.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html

https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html

китай

россия

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, сша, дмитрий песков, энтони блинкен, в мире