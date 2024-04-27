https://ria.ru/20240427/peskov-1942722345.html
Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле
Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.04.2024
Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле
Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:25
2024-04-27T12:25
2024-04-27T14:23
китай
россия
сша
дмитрий песков
энтони блинкен
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Китай — это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. <...> Мы будем дальше развивать наше сотрудничество", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос о давлении Вашингтона на Пекин из-за поддержки Москвы китайской стороной.Песков добавил, что Китая для России — близкий партнер.Во время визита в КНР госсекретарь США Энтони Блинкен обратил внимание, что Пекин поддерживает Москву. Он добавил, что если Китай не примет меры по "решению этой проблемы", то это сделает Вашингтон.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сша, дмитрий песков, энтони блинкен, в мире
Китай, Россия, США, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, В мире
Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, заявили в Кремле
Песков после угроз Блинкена КНР заявил, что РФ будет наращивать связи с Пекином