https://ria.ru/20240427/peskov-1942721455.html
В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков
В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков - РИА Новости, 27.04.2024
В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков
Продолжаются попытки выдавить Россию с энергетических рынков, Москва будет искать пути преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:22
2024-04-27T12:22
2024-04-27T12:24
экономика
россия
москва
сша
дмитрий песков
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:157:3076:1887_1920x0_80_0_0_a5a7ff465c87024033dbed3b2fc8cc8f.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Продолжаются попытки выдавить Россию с энергетических рынков, Москва будет искать пути преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу. Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских СПГ-проектов, а также ввести запрет на реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские порты, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "По сути, конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков. Переход на более дорогие рынки, прежде всего, конечно, это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ. Мы, разумеется, в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препон, недобросовестной конкуренции и незаконных действий", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240129/spg-1924184160.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_152c4e95fa9ec7e110595d65f856adcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, сша, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Москва, США, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков
Песков: Россия будет искать пути преодоления недобросовестной конкуренции