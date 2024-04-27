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В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков - РИА Новости, 27.04.2024
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12:22 27.04.2024 (обновлено: 12:24 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/peskov-1942721455.html
В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков
В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков - РИА Новости, 27.04.2024
В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков
Продолжаются попытки выдавить Россию с энергетических рынков, Москва будет искать пути преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:22
2024-04-27T12:24
экономика
россия
москва
сша
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Продолжаются попытки выдавить Россию с энергетических рынков, Москва будет искать пути преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу. Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских СПГ-проектов, а также ввести запрет на реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские порты, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "По сути, конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков. Переход на более дорогие рынки, прежде всего, конечно, это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ. Мы, разумеется, в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препон, недобросовестной конкуренции и незаконных действий", - сказал Песков.
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экономика, россия, москва, сша, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Москва, США, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков

Песков: Россия будет искать пути преодоления недобросовестной конкуренции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Продолжаются попытки выдавить Россию с энергетических рынков, Москва будет искать пути преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу.
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских СПГ-проектов, а также ввести запрет на реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские порты, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
«
"По сути, конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков. Переход на более дорогие рынки, прежде всего, конечно, это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ. Мы, разумеется, в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препон, недобросовестной конкуренции и незаконных действий", - сказал Песков.
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ЭкономикаРоссияМоскваСШАДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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