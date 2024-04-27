https://ria.ru/20240427/peskov-1942721455.html

В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков

В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков - РИА Новости, 27.04.2024

В Кремле прокомментировали попытки выдавить Россию с энергетических рынков

Продолжаются попытки выдавить Россию с энергетических рынков, Москва будет искать пути преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:22

2024-04-27T12:22

2024-04-27T12:24

экономика

россия

москва

сша

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Продолжаются попытки выдавить Россию с энергетических рынков, Москва будет искать пути преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу. Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских СПГ-проектов, а также ввести запрет на реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские порты, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "По сути, конечно же, продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков. Переход на более дорогие рынки, прежде всего, конечно, это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ. Мы, разумеется, в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препон, недобросовестной конкуренции и незаконных действий", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240129/spg-1924184160.html

россия

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сша

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экономика, россия, москва, сша, дмитрий песков, санкции в отношении россии