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Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков
Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2024
Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков
Никаких предпосылок для переговоров с Киевом на данный момент нет, спецоперация РФ продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:19
2024-04-27T12:19
2024-04-27T12:19
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дмитрий песков
владимир путин
специальная военная операция на украине
политика
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никаких предпосылок для переговоров с Киевом на данный момент нет, спецоперация РФ продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Позиция президента (РФ Владимира Путина - ред.) хорошо известна... как раз последний раз он говорил об этом в ходе беседы с президентом (Белоруссии - ред.) Лукашенко. Она последовательная, российская позиция. Но пока, в настоящий момент, никаких предпосылок для переговоров нет, ибо также всем понятна и хорошо известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240110/peregovory-1920584162.html
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Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков
Песков: никаких предпосылок для переговоров с Киевом нет, СВО продолжается