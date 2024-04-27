https://ria.ru/20240427/peskov-1942720546.html

Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков

Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2024

Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков

Никаких предпосылок для переговоров с Киевом на данный момент нет, спецоперация РФ продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:19

2024-04-27T12:19

2024-04-27T12:19

россия

киев

белоруссия

дмитрий песков

владимир путин

специальная военная операция на украине

политика

украина

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никаких предпосылок для переговоров с Киевом на данный момент нет, спецоперация РФ продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Позиция президента (РФ Владимира Путина - ред.) хорошо известна... как раз последний раз он говорил об этом в ходе беседы с президентом (Белоруссии - ред.) Лукашенко. Она последовательная, российская позиция. Но пока, в настоящий момент, никаких предпосылок для переговоров нет, ибо также всем понятна и хорошо известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240110/peregovory-1920584162.html

россия

киев

белоруссия

украина

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россия, киев, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, политика, украина