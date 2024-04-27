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Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/peskov-1942720546.html
Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков
Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2024
Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков
Никаких предпосылок для переговоров с Киевом на данный момент нет, спецоперация РФ продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:19
2024-04-27T12:19
россия
киев
белоруссия
дмитрий песков
владимир путин
специальная военная операция на украине
политика
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никаких предпосылок для переговоров с Киевом на данный момент нет, спецоперация РФ продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Позиция президента (РФ Владимира Путина - ред.) хорошо известна... как раз последний раз он говорил об этом в ходе беседы с президентом (Белоруссии - ред.) Лукашенко. Она последовательная, российская позиция. Но пока, в настоящий момент, никаких предпосылок для переговоров нет, ибо также всем понятна и хорошо известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240110/peregovory-1920584162.html
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россия, киев, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, политика, украина
Россия, Киев, Белоруссия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина
Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет, заявил Песков

Песков: никаких предпосылок для переговоров с Киевом нет, СВО продолжается

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никаких предпосылок для переговоров с Киевом на данный момент нет, спецоперация РФ продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Позиция президента (РФ Владимира Путина - ред.) хорошо известна... как раз последний раз он говорил об этом в ходе беседы с президентом (Белоруссии - ред.) Лукашенко. Она последовательная, российская позиция. Но пока, в настоящий момент, никаких предпосылок для переговоров нет, ибо также всем понятна и хорошо известна позиция Украины о неприятии каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБелоруссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаУкраина
 
 
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