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Песков прокомментировал отказ Бельгии признавать обмен активами
Песков прокомментировал отказ Бельгии признавать обмен активами - РИА Новости, 27.04.2024
Песков прокомментировал отказ Бельгии признавать обмен активами
Отказ Бельгии признавать обмен активами в России и заявление Минфина страны о том, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:17
2024-04-27T12:17
2024-04-27T12:23
россия
владимир путин
дмитрий песков
министерство финансов рф (минфин россии)
бельгия
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отказ Бельгии признавать обмен активами в России и заявление Минфина страны о том, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами не имеет силы в Евросоюзе, - это трудности, но Россия продолжит работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Безусловно, как минимум это (отказ Бельгии признавать обмен активами в России и заявление Минфина страны о том, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами не имеет силы в Евросоюзе) не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20240426/tsb-1942537993.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии), бельгия, экономика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бельгия, Экономика
Песков прокомментировал отказ Бельгии признавать обмен активами
Песков: Россия продолжит работу по обмену заблокированными активами