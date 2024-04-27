https://ria.ru/20240427/peskov-1942719811.html

Песков прокомментировал отказ Бельгии признавать обмен активами

Песков прокомментировал отказ Бельгии признавать обмен активами - РИА Новости, 27.04.2024

Песков прокомментировал отказ Бельгии признавать обмен активами

Отказ Бельгии признавать обмен активами в России и заявление Минфина страны о том, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:17

2024-04-27T12:17

2024-04-27T12:23

россия

владимир путин

дмитрий песков

министерство финансов рф (минфин россии)

бельгия

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Отказ Бельгии признавать обмен активами в России и заявление Минфина страны о том, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами не имеет силы в Евросоюзе, - это трудности, но Россия продолжит работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Безусловно, как минимум это (отказ Бельгии признавать обмен активами в России и заявление Минфина страны о том, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами не имеет силы в Евросоюзе) не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20240426/tsb-1942537993.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии), бельгия, экономика