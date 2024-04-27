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Губернатор Оренбуржья участвует в субботнике в Орске - РИА Новости, 27.04.2024
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12:49 27.04.2024 (обновлено: 12:53 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/pasler-1942728064.html
Губернатор Оренбуржья участвует в субботнике в Орске
Губернатор Оренбуржья участвует в субботнике в Орске - РИА Новости, 27.04.2024
Губернатор Оренбуржья участвует в субботнике в Орске
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вместе с сотрудниками местных предприятий участвует в профсоюзном субботнике в частично затопленном Орске, сообщает РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:49
2024-04-27T12:53
общество
орск
оренбургская область
урал
денис паслер
прорыв дамбы в орске
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УФА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вместе с сотрудниками местных предприятий участвует в профсоюзном субботнике в частично затопленном Орске, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. "В Орске проходит областной профсоюзный субботник. На уборке города вместе с 1000 сотрудников предприятий и организаций со всей области работает губернатор Денис Паслер", - говорится в сообщении. По данным областных властей, также на субботник вышли бригады предприятий восточной зоны Оренбуржья, студенты, общественники, волонтеры и другие горожане. Региональный оператор ООО "Природа" привлек дополнительную технику и персонал для вывоза мусора в усиленном режиме. "В паводок оренбуржцы проявили удивительную сплоченность, помогали друг другу. Эта сплоченность важна и сейчас. Перед нами стоит важная задача - восстановить регион после паводка. Убежден, вместе мы со всем справимся. Спасибо всем, кто присоединился к нам в Орске, - сегодня мы должны максимально расчистить город от последствий паводка. Спасибо всем, кто работает в других территориях региона, потому что субботники проходят по всему Оренбуржью", - приводятся в сообщении властей слова Паслера. Правительство области опубликовало видео с субботника. На кадрах губернатор вместе с дорожными специалистами чистит улицу. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
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общество, орск, оренбургская область, урал, денис паслер, прорыв дамбы в орске
Общество, Орск, Оренбургская область, Урал, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске
Губернатор Оренбуржья участвует в субботнике в Орске

Губернатор Оренбуржья Паслер участвует в профсоюзном субботнике в Орске

© Пул №56/TelegramОбластной профсоюзный субботник в Оренбургской области
Областной профсоюзный субботник в Оренбургской области
© Пул №56/Telegram
Читать ria.ru в
УФА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вместе с сотрудниками местных предприятий участвует в профсоюзном субботнике в частично затопленном Орске, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
"В Орске проходит областной профсоюзный субботник. На уборке города вместе с 1000 сотрудников предприятий и организаций со всей области работает губернатор Денис Паслер", - говорится в сообщении.
© Пул №56/TelegramОбластной профсоюзный субботник в Оренбургской области
Областной профсоюзный субботник в Оренбургской области
© Пул №56/Telegram
Областной профсоюзный субботник в Оренбургской области
По данным областных властей, также на субботник вышли бригады предприятий восточной зоны Оренбуржья, студенты, общественники, волонтеры и другие горожане. Региональный оператор ООО "Природа" привлек дополнительную технику и персонал для вывоза мусора в усиленном режиме.
© Пул №56/TelegramОбластной профсоюзный субботник в Оренбургской области
Областной профсоюзный субботник в Оренбургской области
© Пул №56/Telegram
Областной профсоюзный субботник в Оренбургской области
"В паводок оренбуржцы проявили удивительную сплоченность, помогали друг другу. Эта сплоченность важна и сейчас. Перед нами стоит важная задача - восстановить регион после паводка. Убежден, вместе мы со всем справимся. Спасибо всем, кто присоединился к нам в Орске, - сегодня мы должны максимально расчистить город от последствий паводка. Спасибо всем, кто работает в других территориях региона, потому что субботники проходят по всему Оренбуржью", - приводятся в сообщении властей слова Паслера.
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ОбществоОрскОренбургская областьУралДенис ПаслерПрорыв дамбы в Орске
 
 
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