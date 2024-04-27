https://ria.ru/20240427/pasler-1942728064.html

Губернатор Оренбуржья участвует в субботнике в Орске

Губернатор Оренбуржья участвует в субботнике в Орске - РИА Новости, 27.04.2024

Губернатор Оренбуржья участвует в субботнике в Орске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вместе с сотрудниками местных предприятий участвует в профсоюзном субботнике в частично затопленном Орске, сообщает РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:49

2024-04-27T12:49

2024-04-27T12:53

общество

орск

оренбургская область

урал

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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УФА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вместе с сотрудниками местных предприятий участвует в профсоюзном субботнике в частично затопленном Орске, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. "В Орске проходит областной профсоюзный субботник. На уборке города вместе с 1000 сотрудников предприятий и организаций со всей области работает губернатор Денис Паслер", - говорится в сообщении. По данным областных властей, также на субботник вышли бригады предприятий восточной зоны Оренбуржья, студенты, общественники, волонтеры и другие горожане. Региональный оператор ООО "Природа" привлек дополнительную технику и персонал для вывоза мусора в усиленном режиме. "В паводок оренбуржцы проявили удивительную сплоченность, помогали друг другу. Эта сплоченность важна и сейчас. Перед нами стоит важная задача - восстановить регион после паводка. Убежден, вместе мы со всем справимся. Спасибо всем, кто присоединился к нам в Орске, - сегодня мы должны максимально расчистить город от последствий паводка. Спасибо всем, кто работает в других территориях региона, потому что субботники проходят по всему Оренбуржью", - приводятся в сообщении властей слова Паслера. Правительство области опубликовало видео с субботника. На кадрах губернатор вместе с дорожными специалистами чистит улицу. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html

https://ria.ru/20240407/orsk-1938445859.html

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, орск, оренбургская область, урал, денис паслер, прорыв дамбы в орске