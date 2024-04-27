https://ria.ru/20240427/paskha-1942795029.html
Выдвигать инициативу по перемирию на Пасху неактуально, считают в РПЦ
Выдвигать инициативу по перемирию на Пасху неактуально, считают в РПЦ - РИА Новости, 27.04.2024
Выдвигать инициативу по перемирию на Пасху неактуально, считают в РПЦ
Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:52
2024-04-27T16:52
2024-04-27T16:52
религия
русская православная церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была принята, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Русская церковь уже выступала с призывом о Рожественском перемирии в начале 2023 года, когда святейший патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений. Однако, эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей и с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречают понимание с противоположной стороны. Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, мне кажется, выдвижение таких инициатив как минимум неактуально", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
Выдвигать инициативу по перемирию на Пасху неактуально, считают в РПЦ
Вахтанг Кипшидзе: выдвигать инициативу по перемирию на Пасху неактуально
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была принята, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Русская церковь уже выступала с призывом о Рожественском перемирии в начале 2023 года, когда святейший патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений. Однако, эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей и с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречают понимание с противоположной стороны. Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, мне кажется, выдвижение таких инициатив как минимум неактуально", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".