https://ria.ru/20240427/paskha-1942795029.html

Выдвигать инициативу по перемирию на Пасху неактуально, считают в РПЦ

Выдвигать инициативу по перемирию на Пасху неактуально, считают в РПЦ - РИА Новости, 27.04.2024

Выдвигать инициативу по перемирию на Пасху неактуально, считают в РПЦ

Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:52

2024-04-27T16:52

2024-04-27T16:52

религия

русская православная церковь

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была принята, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Русская церковь уже выступала с призывом о Рожественском перемирии в начале 2023 года, когда святейший патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений. Однако, эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей и с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречают понимание с противоположной стороны. Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, мне кажется, выдвижение таких инициатив как минимум неактуально", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240424/donos-1941909155.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, московский патриархат, религия