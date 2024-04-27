https://ria.ru/20240427/parkovka-1942754455.html

В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке

В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке - РИА Новости, 27.04.2024

В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке

Прощание с Кириллом Ковалевым, который был убит за замечание о парковке, прошло на Ново-Люберецком кладбище в Люберцах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:21

2024-04-27T14:21

2024-04-27T15:02

происшествия

московская область (подмосковье)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

москва

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ЛЮБЕРЦЫ, 27 апр - РИА Новости. Прощание с Кириллом Ковалевым, который был убит за замечание о парковке, прошло на Ново-Люберецком кладбище в Люберцах, передает корреспондент РИА Новости. Желающих проститься с Ковалевым было много, люди несли цветы и венки, сейчас ими заставлена вся могила. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.

https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва