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В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке - РИА Новости, 27.04.2024
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14:21 27.04.2024 (обновлено: 15:02 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/parkovka-1942754455.html
В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке
В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке - РИА Новости, 27.04.2024
В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке
Прощание с Кириллом Ковалевым, который был убит за замечание о парковке, прошло на Ново-Люберецком кладбище в Люберцах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:21
2024-04-27T15:02
происшествия
московская область (подмосковье)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
москва
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ЛЮБЕРЦЫ, 27 апр - РИА Новости. Прощание с Кириллом Ковалевым, который был убит за замечание о парковке, прошло на Ново-Люберецком кладбище в Люберцах, передает корреспондент РИА Новости. Желающих проститься с Ковалевым было много, люди несли цветы и венки, сейчас ими заставлена вся могила. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
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происшествия, московская область (подмосковье), убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Москва
В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке

Москвича Ковалева, убитого за замечание о парковке, похоронили в Люберцах

© РИА НовостиПрощание с Кириллом Ковалевым, которого из-за замечания о парковке убил гражданин Азербайджана. 27 апреля 2024
Прощание с Кириллом Ковалевым, которого из-за замечания о парковке убил гражданин Азербайджана. 27 апреля 2024
© РИА Новости
Прощание с Кириллом Ковалевым, которого из-за замечания о парковке убил гражданин Азербайджана. 27 апреля 2024
Читать ria.ru в
ЛЮБЕРЦЫ, 27 апр - РИА Новости. Прощание с Кириллом Ковалевым, который был убит за замечание о парковке, прошло на Ново-Люберецком кладбище в Люберцах, передает корреспондент РИА Новости.
Желающих проститься с Ковалевым было много, люди несли цветы и венки, сейчас ими заставлена вся могила.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался.
Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
Мама убитого Кирилла Ковалева о запланированной свадьбе сына - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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20 апреля, 10:15
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Убийство мужчины на юго-востоке МосквыМосква
 
 
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