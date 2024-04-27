В Подмосковье простились с москвичом, убитым из-за замечания о парковке
Москвича Ковалева, убитого за замечание о парковке, похоронили в Люберцах
© РИА НовостиПрощание с Кириллом Ковалевым, которого из-за замечания о парковке убил гражданин Азербайджана. 27 апреля 2024
© РИА Новости
Прощание с Кириллом Ковалевым, которого из-за замечания о парковке убил гражданин Азербайджана. 27 апреля 2024
ЛЮБЕРЦЫ, 27 апр - РИА Новости. Прощание с Кириллом Ковалевым, который был убит за замечание о парковке, прошло на Ново-Люберецком кладбище в Люберцах, передает корреспондент РИА Новости.
Желающих проститься с Ковалевым было много, люди несли цветы и венки, сейчас ими заставлена вся могила.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался.
Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
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