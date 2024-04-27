https://ria.ru/20240427/pamyat-1942840571.html
В Германии почтили память погибших в концлагере Равенсбрюк
В Германии почтили память погибших в концлагере Равенсбрюк - РИА Новости, 27.04.2024
В Германии почтили память погибших в концлагере Равенсбрюк
Торжественная церемония возложения цветов прошла в мемориальном комплексе на территории бывшего концлагеря Равенсбрюк в Германии, сообщило в субботу посольство... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:45
2024-04-27T19:45
2024-04-27T19:45
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БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов прошла в мемориальном комплексе на территории бывшего концлагеря Равенсбрюк в Германии, сообщило в субботу посольство России в ФРГ. "Сегодня, 27 апреля 2024 года, состоялась памятная церемония возложения цветов в мемориальном комплексе на территории бывшего концлагеря Равенсбрюк, приуроченная к 79-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря Равенсбрюк", – сказано в сообщении дипмиссии в социальной сети X. В церемонии приняли участие сотрудники дипмиссии и учащиеся школы при посольстве. В рамках торжественно-траурных мероприятий школьники осмотрели мемориальный комплекс, используя аудиогид на русском языке, подготовленный старшеклассниками и их учителями из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Тамбова, Екатеринбурга, Тюмени, Пензы, Челябинска, Вологды, Ельца, Череповца и Оренбургской области при поддержке МИД России, отмечает посольство. До недавнего времени были доступны версии аудиогида только на немецком, английском, французском, голландском и польском языках, но русскоязычной версии не было. В этой связи инициативная группа трижды обращалась к руководству мемориала Равенсбрюк с предложением за свой счёт перевести и записать аудиогид на русском языке, однако представители администрации мемориала не проявили к этому никакого интереса. В итоге старшеклассники решили реализовать проект самостоятельно, сообщили в посольстве. Во время работы было обнаружено, что в немецкой версии аудиогида из 15 треков с воспоминаниями очевидцев и бывших заключённых Равенсбрюка нет ни одного комментария советских узниц. Волонтёры нашли свидетельства заключённых из СССР и дополнили аудиогид, сказано в публикации дипмиссии. Концлагерь Равенсбрюк был крупнейшим "женским лагерем": через него прошли более 132 тысяч узниц. Лагерный режим и непосильный принудительный труд привели к гибели 92 тысяч заключенных. Войска Красной Армии освободили около трех тысяч узниц Равенсбрюка 30 апреля 1945 года. Еще 20 тысяч женщин, угнанных из лагеря нацистами, были спасены советскими военнослужащими 1 мая 1945 года на пути к городу Любек.
https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html
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РИА Новости
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германия, россия, москва
В Германии почтили память погибших в концлагере Равенсбрюк
В бывшем концлагере Равенсбрюк в Германии прошла церемония возложения цветов
БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов прошла в мемориальном комплексе на территории бывшего концлагеря Равенсбрюк в Германии, сообщило в субботу посольство России в ФРГ.
"Сегодня, 27 апреля 2024 года, состоялась памятная церемония возложения цветов в мемориальном комплексе на территории бывшего концлагеря Равенсбрюк, приуроченная к 79-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря Равенсбрюк", – сказано в сообщении дипмиссии в социальной сети X.
В церемонии приняли участие сотрудники дипмиссии и учащиеся школы при посольстве. В рамках торжественно-траурных мероприятий школьники осмотрели мемориальный комплекс, используя аудиогид на русском языке, подготовленный старшеклассниками и их учителями из Москвы
, Санкт-Петербурга
, Луганска
, Тамбова
, Екатеринбурга
, Тюмени
, Пензы
, Челябинска
, Вологды
, Ельца
, Череповца
и Оренбургской области
при поддержке МИД России, отмечает посольство.
До недавнего времени были доступны версии аудиогида только на немецком, английском, французском, голландском и польском языках, но русскоязычной версии не было. В этой связи инициативная группа трижды обращалась к руководству мемориала Равенсбрюк с предложением за свой счёт перевести и записать аудиогид на русском языке, однако представители администрации мемориала не проявили к этому никакого интереса. В итоге старшеклассники решили реализовать проект самостоятельно, сообщили в посольстве.
Во время работы было обнаружено, что в немецкой версии аудиогида из 15 треков с воспоминаниями очевидцев и бывших заключённых Равенсбрюка нет ни одного комментария советских узниц. Волонтёры нашли свидетельства заключённых из СССР
и дополнили аудиогид, сказано в публикации дипмиссии.
Концлагерь Равенсбрюк был крупнейшим "женским лагерем": через него прошли более 132 тысяч узниц. Лагерный режим и непосильный принудительный труд привели к гибели 92 тысяч заключенных. Войска Красной Армии освободили около трех тысяч узниц Равенсбрюка 30 апреля 1945 года. Еще 20 тысяч женщин, угнанных из лагеря нацистами, были спасены советскими военнослужащими 1 мая 1945 года на пути к городу Любек
.