https://ria.ru/20240427/pamyat-1942840571.html

В Германии почтили память погибших в концлагере Равенсбрюк

В Германии почтили память погибших в концлагере Равенсбрюк - РИА Новости, 27.04.2024

В Германии почтили память погибших в концлагере Равенсбрюк

Торжественная церемония возложения цветов прошла в мемориальном комплексе на территории бывшего концлагеря Равенсбрюк в Германии, сообщило в субботу посольство... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T19:45

2024-04-27T19:45

2024-04-27T19:45

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БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Торжественная церемония возложения цветов прошла в мемориальном комплексе на территории бывшего концлагеря Равенсбрюк в Германии, сообщило в субботу посольство России в ФРГ. "Сегодня, 27 апреля 2024 года, состоялась памятная церемония возложения цветов в мемориальном комплексе на территории бывшего концлагеря Равенсбрюк, приуроченная к 79-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря Равенсбрюк", – сказано в сообщении дипмиссии в социальной сети X. В церемонии приняли участие сотрудники дипмиссии и учащиеся школы при посольстве. В рамках торжественно-траурных мероприятий школьники осмотрели мемориальный комплекс, используя аудиогид на русском языке, подготовленный старшеклассниками и их учителями из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Тамбова, Екатеринбурга, Тюмени, Пензы, Челябинска, Вологды, Ельца, Череповца и Оренбургской области при поддержке МИД России, отмечает посольство. До недавнего времени были доступны версии аудиогида только на немецком, английском, французском, голландском и польском языках, но русскоязычной версии не было. В этой связи инициативная группа трижды обращалась к руководству мемориала Равенсбрюк с предложением за свой счёт перевести и записать аудиогид на русском языке, однако представители администрации мемориала не проявили к этому никакого интереса. В итоге старшеклассники решили реализовать проект самостоятельно, сообщили в посольстве. Во время работы было обнаружено, что в немецкой версии аудиогида из 15 треков с воспоминаниями очевидцев и бывших заключённых Равенсбрюка нет ни одного комментария советских узниц. Волонтёры нашли свидетельства заключённых из СССР и дополнили аудиогид, сказано в публикации дипмиссии. Концлагерь Равенсбрюк был крупнейшим "женским лагерем": через него прошли более 132 тысяч узниц. Лагерный режим и непосильный принудительный труд привели к гибели 92 тысяч заключенных. Войска Красной Армии освободили около трех тысяч узниц Равенсбрюка 30 апреля 1945 года. Еще 20 тысяч женщин, угнанных из лагеря нацистами, были спасены советскими военнослужащими 1 мая 1945 года на пути к городу Любек.

https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, россия, москва