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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.04.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:02
2024-04-27T23:02
2024-04-27T23:02
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников