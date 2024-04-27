https://ria.ru/20240427/opasnost-1942859942.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.04.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T23:02

2024-04-27T23:02

2024-04-27T23:02

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240313/preduprezhdenie-1932723526.html

курская область

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курская область, роман старовойт