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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/opasnost-1942859942.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.04.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:02
2024-04-27T23:02
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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13 марта, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман Старовойт
 
 
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