https://ria.ru/20240427/obstrel-1942678141.html

ВСУ обстреляли Новую Каховку, есть погибшие

ВСУ обстреляли Новую Каховку, есть погибшие - РИА Новости, 27.04.2024

ВСУ обстреляли Новую Каховку, есть погибшие

При ударе ВСУ по Новой Каховке погибли два человека, сообщил источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:47

2024-04-27T09:47

2024-04-27T11:03

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 27 апр — РИА Новости. При ударе ВСУ по Новой Каховке погибли два человека, сообщил источник, знакомый с ситуацией."В результате обстрела террористами киевского режима Новой Каховки погибли двое мирных жителей и двое получили ранения средней степени тяжести", — заявил он.Об обстреле Новой Каховки рассказал утром в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Противник выпустил по городу 12 мин. Глава региона сообщил об одном погибшем, повреждения получили три частных дома.Источник добавил, что в светлое время суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 20 прилетов.Украинские войска регулярно атакуют Новую Каховку, в том числе с применением дронов. В начале апреля из-за удара беспилотников погибли двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь в городе.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240426/zhurnalist-1942631504.html

новая каховка

херсонская область

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Дарья Буймова

новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия