https://ria.ru/20240427/obstrel-1942678141.html
ВСУ обстреляли Новую Каховку, есть погибшие
ВСУ обстреляли Новую Каховку, есть погибшие - РИА Новости, 27.04.2024
ВСУ обстреляли Новую Каховку, есть погибшие
При ударе ВСУ по Новой Каховке погибли два человека, сообщил источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:47
2024-04-27T09:47
2024-04-27T11:03
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 27 апр — РИА Новости. При ударе ВСУ по Новой Каховке погибли два человека, сообщил источник, знакомый с ситуацией."В результате обстрела террористами киевского режима Новой Каховки погибли двое мирных жителей и двое получили ранения средней степени тяжести", — заявил он.Об обстреле Новой Каховки рассказал утром в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Противник выпустил по городу 12 мин. Глава региона сообщил об одном погибшем, повреждения получили три частных дома.Источник добавил, что в светлое время суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 20 прилетов.Украинские войска регулярно атакуют Новую Каховку, в том числе с применением дронов. В начале апреля из-за удара беспилотников погибли двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь в городе.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Новую Каховку, есть погибшие
При обстреле Новой Каховки ВСУ погибли два мирных жителя, двое получили ранения
ГЕНИЧЕСК, 27 апр — РИА Новости. При ударе ВСУ по Новой Каховке погибли два человека, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела террористами киевского режима Новой Каховки погибли двое мирных жителей и двое получили ранения средней степени тяжести", — заявил он.
Об обстреле Новой Каховки рассказал утром в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
. Противник выпустил по городу 12 мин. Глава региона сообщил об одном погибшем, повреждения получили три частных дома.
Источник добавил, что в светлое время суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 20 прилетов.
Украинские войска регулярно атакуют Новую Каховку, в том числе с применением дронов. В начале апреля из-за удара беспилотников погибли двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь в городе.