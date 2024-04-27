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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 27.04.2024 (обновлено: 08:30 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/obstrel-1942666952.html
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 27.04.2024
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:28
2024-04-27T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.40 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.25 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240427/podpole-1942666517.html
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в мире, донецк, горловка, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ выпустили восемь снарядов по Горловке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.40 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.25 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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