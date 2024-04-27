https://ria.ru/20240427/obstrel-1942666952.html

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 27.04.2024

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:28

2024-04-27T08:28

2024-04-27T08:30

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.40 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.25 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240427/podpole-1942666517.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, горловка, украина, сцкк, нато