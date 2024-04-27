https://ria.ru/20240427/obman-1942678809.html

В России заблокировали сайты, предлагающие крупное пособие

В России заблокировали сайты, предлагающие крупное пособие - РИА Новости, 27.04.2024

В России заблокировали сайты, предлагающие крупное пособие

Специалисты ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, которые предлагали крупное денежное пособие от лица государства, через них мошенники воровали... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:52

2024-04-27T09:52

2024-04-27T09:52

технологии

россия

гк «солар» (ранее "ртк-солар")

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_7e79bf3477421790120853415860ab0a.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, которые предлагали крупное денежное пособие от лица государства, через них мошенники воровали персональные данные и получали доступ к банковским аккаунтам жертв, сообщила пресс-служба компании. "Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" выявили и заблокировали фальшивые сайты, предлагающие пользователям якобы от лица государства крупное денежное пособие. На деле же у жертв похищали персональные данные, а на их устройства под видом "сертификата безопасности" или "антиспам-программы" устанавливалось вредоносное ПО (ВПО). Мошенническая кампания была направлена на получение злоумышленниками доступа к банковским аккаунтам пользователей", - говорится в сообщении. Фишинговый сайт, на который злоумышленники заманивали жертв, имитировал "Госуслуги" - gos-uslugi[.]biz. На нем жертве предлагали "оформить заявку" на получение крупного денежного пособия, потом его направляли на страницу для ввода персональных данных: ФИО, телефона и номера банковской карты. После этого пользователя перебрасывало на страницу, где надо было якобы скачать "сертификат безопасности" - на деле это было вредоносное Android-приложение. На втором этапе жертва направлялась на вспомогательный домен, где нужно было повторить действия - ввести персональные данные и скачать вредоносный "сертификат". Так злоумышленники перестраховывались на случай, если пользователь не введет данные или не скачает вирус на первом этапе. "Интересная особенность: в качестве хостинга для вредоноса использовался украинский сервис Ucoz. Согласно данным Solar AURA, такие случаи единичны – в большинстве фишинговых атак, с которыми сталкиваются эксперты, используются российские либо европейские дата-центры", - отметили в ГК "Солар". Вирусное приложение, которым пользовались злоумышленники, запрашивало разрешение на автозапуск, чтение и отправку смс-сообщений. Оно работало в фоновом режиме сразу после запуска. Такого набора функций достаточно, чтобы скомпрометировать банковский аккаунт, потому что у мошенников есть персональные данные. Мошенник мог авторизоваться в личном кабинете онлайн-банкинга по коду из смс-сообщений. Не исключено, что этот же вирус можно использовать для вывода средств жертвы через смс-банкинг.

https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html

https://ria.ru/20231128/moshenniki-1912256496.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, гк «солар» (ранее "ртк-солар")