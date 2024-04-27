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НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 27.04.2024 (обновлено: 10:20 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/npz-1942684243.html
НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов
НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов - РИА Новости, 27.04.2024
НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов
Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских беспилотников, сообщил РИА Новости директор по комплексной РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:19
2024-04-27T10:20
славянск-на-кубани
происшествия
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских беспилотников, сообщил РИА Новости директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 украинских беспилотников подавлены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Также глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что на территории завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет."Около 3.20-3.30 утра сегодня 10 БПЛА самолетного типа атаковали наш НПЗ, в результате чего возник пожар. На данный момент пожар ликвидирован. Работа частично приостановлена", - сказал Труднев.
https://ria.ru/20240424/bespilotnik-1941911341.html
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славянск-на-кубани, происшествия
Славянск-на-Кубани, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки украинских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских беспилотников, сообщил РИА Новости директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 украинских беспилотников подавлены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Также глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что на территории завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет.
"Около 3.20-3.30 утра сегодня 10 БПЛА самолетного типа атаковали наш НПЗ, в результате чего возник пожар. На данный момент пожар ликвидирован. Работа частично приостановлена", - сказал Труднев.
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