https://ria.ru/20240427/npz-1942684243.html

НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов

НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов - РИА Новости, 27.04.2024

НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки дронов

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских беспилотников, сообщил РИА Новости директор по комплексной РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:19

2024-04-27T10:19

2024-04-27T10:20

славянск-на-кубани

происшествия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

КРАСНОДАР, 27 апр – РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки украинских беспилотников, сообщил РИА Новости директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 украинских беспилотников подавлены ночью в нескольких районах Краснодарского края, они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Также глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что на территории завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет."Около 3.20-3.30 утра сегодня 10 БПЛА самолетного типа атаковали наш НПЗ, в результате чего возник пожар. На данный момент пожар ликвидирован. Работа частично приостановлена", - сказал Труднев.

https://ria.ru/20240424/bespilotnik-1941911341.html

славянск-на-кубани

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

славянск-на-кубани, происшествия