https://ria.ru/20240427/nato-1942784400.html

В МИД России предупредили, что следят за всеми маневрами НАТО

В МИД России предупредили, что следят за всеми маневрами НАТО - РИА Новости, 27.04.2024

В МИД России предупредили, что следят за всеми маневрами НАТО

НАТО путём проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:08

2024-04-27T16:08

2024-04-27T16:11

россия

нато

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО путём проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, но этого у альянса не получится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что Москва наблюдает за проходящими маневрами Североатлантического блока и делает выводы о том, что риторика и тренировки натовских военных являются элементами гибридной войны, развязанной против России."Таким образом, они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.

https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова