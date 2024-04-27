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В МИД России предупредили, что следят за всеми маневрами НАТО - РИА Новости, 27.04.2024
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16:08 27.04.2024 (обновлено: 16:11 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/nato-1942784400.html
В МИД России предупредили, что следят за всеми маневрами НАТО
В МИД России предупредили, что следят за всеми маневрами НАТО - РИА Новости, 27.04.2024
В МИД России предупредили, что следят за всеми маневрами НАТО
НАТО путём проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:08
2024-04-27T16:11
россия
нато
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО путём проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, но этого у альянса не получится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что Москва наблюдает за проходящими маневрами Североатлантического блока и делает выводы о том, что риторика и тренировки натовских военных являются элементами гибридной войны, развязанной против России."Таким образом, они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html
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россия, нато, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия, НАТО, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
В МИД России предупредили, что следят за всеми маневрами НАТО

Захарова назвала учения НАТО элементами гибридной войны против России

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО путём проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, но этого у альянса не получится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Москва наблюдает за проходящими маневрами Североатлантического блока и делает выводы о том, что риторика и тренировки натовских военных являются элементами гибридной войны, развязанной против России.
"Таким образом, они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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РоссияНАТОБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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