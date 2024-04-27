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"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном - РИА Новости, 27.04.2024
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12:00 27.04.2024 (обновлено: 17:25 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/narechiya-1942726502.html
"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном
"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном - РИА Новости, 27.04.2024
"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном
"Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение?
2024-04-27T12:00
2024-04-27T17:25
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"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном
"Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение?
audio/mpeg
"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном
"Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение?
audio/mpeg
Эксперты эпизода — журналист, автор и ведущая программы "Русский язык" на радиостанции "Говорит Москва", исследователь русского языка Евгения Фомина и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Руслан Жигалов, Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти, Андрей Темнов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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подкаст, русский, аудио
Как это по-русски, Подкаст, русский
Как это по-русски

"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном

Как это по-русски
"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном
12:00
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"Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение?
Эксперты эпизода — журналист, автор и ведущая программы "Русский язык" на радиостанции "Говорит Москва", исследователь русского языка Евгения Фомина и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_________
Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
Голоса эпизода: Руслан Жигалов, Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Анастасия Кудрявцева
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти, Андрей Темнов
 
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