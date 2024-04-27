https://ria.ru/20240427/narechiya-1942726502.html

"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном

"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном - РИА Новости, 27.04.2024

"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном

"Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение?

2024-04-27T12:00

2024-04-27T12:00

2024-04-27T17:25

как это по-русски

подкаст

русский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942727186_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_cae743ad299e37b6e4bbbc84970ce21f.jpg

"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном "Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение? audio/mpeg

"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном "Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение? audio/mpeg

Эксперты эпизода — журналист, автор и ведущая программы "Русский язык" на радиостанции "Говорит Москва", исследователь русского языка Евгения Фомина и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Руслан Жигалов, Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти, Андрей Темнов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, русский, аудио