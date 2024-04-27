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"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном
"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном - РИА Новости, 27.04.2024
"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном
"Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение?
2024-04-27T12:00
2024-04-27T12:00
2024-04-27T17:25
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"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном
"Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение?
audio/mpeg
"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном
"Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение?
audio/mpeg
Эксперты эпизода — журналист, автор и ведущая программы "Русский язык" на радиостанции "Говорит Москва", исследователь русского языка Евгения Фомина и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Руслан Жигалов, Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти, Андрей Темнов
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подкаст, русский, аудио
Как это по-русски, Подкаст, русский
"Вельми понеже" и "шаром даром". Говорим на архаичном
"Обнищал я зело, шатался по улице семо и овамо, искал ночлег, да всё туне!" Куда делись из русского языка старинные наречия и какие слова пришли им на смену? Что такое "вельми понеже", как "нашармака" связано с наполеоновскими пленными солдатами и почему у "вдругоряди" всё время скачет ударение?