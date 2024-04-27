Дворнику, спасшему людей при пожаре в Петербурге, вручили картину
Дворнику, спасшему людей при пожаре в Петербурге, вручили картину с видом района
© Фото : Сергей Оверчук/ВКонтактеВручение картины дворнику, который помог спасти людей при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге
Вручение картины дворнику, который помог спасти людей при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Дворнику, который помог спасти людей при пожаре в Петербурге, вручили картину, сообщил глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук на странице в соцсети "ВКонтакте".
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"По счастливой случайности одним из первых очевидцев происшествия стал работник ручного труда управляющей компании ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" Олимжон Ибрагимов, который помог жителям покинуть задымленные квартиры и после помог мне разместить людей в ближайшей школе. Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него", — уточнил Оверчук.
Глава администрации добавил, что планирует отметить пожарных, принимавших участие в спасении людей.
По данным СМИ, дворник, забравшись по водопроводной трубе, помог нескольким людям покинуть задымленную квартиру. Сообщается, что он из Узбекистана, служил в десантных войсках, семь лет назад вместе с семьей приехал в Петербург.