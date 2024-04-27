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Дворнику, спасшему людей при пожаре в Петербурге, вручили картину - РИА Новости, 27.04.2024
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16:51 27.04.2024 (обновлено: 16:58 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/nagrada-1942794863.html
Дворнику, спасшему людей при пожаре в Петербурге, вручили картину
Дворнику, спасшему людей при пожаре в Петербурге, вручили картину - РИА Новости, 27.04.2024
Дворнику, спасшему людей при пожаре в Петербурге, вручили картину
Дворнику, который помог спасти людей при пожаре в Петербурге, вручили картину, сообщил глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук на странице в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:51
2024-04-27T16:58
санкт-петербург
узбекистан
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Дворнику, который помог спасти людей при пожаре в Петербурге, вручили картину, сообщил глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук на странице в соцсети "ВКонтакте".Пожар в одной из квартир на Подольской улице произошел несколько дней назад."По счастливой случайности одним из первых очевидцев происшествия стал работник ручного труда управляющей компании ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" Олимжон Ибрагимов, который помог жителям покинуть задымленные квартиры и после помог мне разместить людей в ближайшей школе. Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него", — уточнил Оверчук.Глава администрации добавил, что планирует отметить пожарных, принимавших участие в спасении людей.По данным СМИ, дворник, забравшись по водопроводной трубе, помог нескольким людям покинуть задымленную квартиру. Сообщается, что он из Узбекистана, служил в десантных войсках, семь лет назад вместе с семьей приехал в Петербург.
https://ria.ru/20240415/spasenie-1940219024.html
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санкт-петербург, узбекистан, общество
Санкт-Петербург, Узбекистан, Общество
Дворнику, спасшему людей при пожаре в Петербурге, вручили картину

Дворнику, спасшему людей при пожаре в Петербурге, вручили картину с видом района

© Фото : Сергей Оверчук/ВКонтактеВручение картины дворнику, который помог спасти людей при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге
Вручение картины дворнику, который помог спасти людей при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Сергей Оверчук/ВКонтакте
Вручение картины дворнику, который помог спасти людей при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Дворнику, который помог спасти людей при пожаре в Петербурге, вручили картину, сообщил глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук на странице в соцсети "ВКонтакте".
Пожар в одной из квартир на Подольской улице произошел несколько дней назад.
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"По счастливой случайности одним из первых очевидцев происшествия стал работник ручного труда управляющей компании ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" Олимжон Ибрагимов, который помог жителям покинуть задымленные квартиры и после помог мне разместить людей в ближайшей школе. Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него", — уточнил Оверчук.
Глава администрации добавил, что планирует отметить пожарных, принимавших участие в спасении людей.
По данным СМИ, дворник, забравшись по водопроводной трубе, помог нескольким людям покинуть задымленную квартиру. Сообщается, что он из Узбекистана, служил в десантных войсках, семь лет назад вместе с семьей приехал в Петербург.
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