https://ria.ru/20240427/naftogaz-1942717269.html

"Нафтогаз" заявил о повреждении газовой инфраструктуры при взрывах

"Нафтогаз" заявил о повреждении газовой инфраструктуры при взрывах - РИА Новости, 27.04.2024

"Нафтогаз" заявил о повреждении газовой инфраструктуры при взрывах

Объекты газовой инфраструктуры Украины получили повреждения при утреннем обстреле, сообщила компания "Нафтогаз" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:11

2024-04-27T12:11

2024-04-27T15:25

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Объекты газовой инфраструктуры Украины получили повреждения при утреннем обстреле, сообщила компания "Нафтогаз" в Telegram-канале."Наши сотрудники и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий", — говорится в публикации.Местоположение объектов и степень повреждений не уточняется.В "Нафтогазе" не первый раз сообщают об ущербе, нанесенном его объектам. В марте глава компании Алексей Чернышов рассказал, что после взрывов на западе Украины повреждения получила наземная инфраструктура одного из подземных газохранилищ.В субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам энергетической отрасли в трех регионах.Украинский энергохолдинг ДТЭК уточнил, что повреждено оборудование четырех теплоэлектростанций. Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары нанесли по ТЭС в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый во Львовской области, а также по Криворожской и Ладыжинской станциям в Днепропетровской и Винницкой областях.Вооруженные силы ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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