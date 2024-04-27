"Нафтогаз" заявил о повреждении газовой инфраструктуры при взрывах
"Нафтогаз" сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры Украины
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Объекты газовой инфраструктуры Украины получили повреждения при утреннем обстреле, сообщила компания "Нафтогаз" в Telegram-канале.
"Наши сотрудники и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий", — говорится в публикации.
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Местоположение объектов и степень повреждений не уточняется.
В "Нафтогазе" не первый раз сообщают об ущербе, нанесенном его объектам. В марте глава компании Алексей Чернышов рассказал, что после взрывов на западе Украины повреждения получила наземная инфраструктура одного из подземных газохранилищ.
В субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам энергетической отрасли в трех регионах.
Украинский энергохолдинг ДТЭК уточнил, что повреждено оборудование четырех теплоэлектростанций. Как рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары нанесли по ТЭС в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый во Львовской области, а также по Криворожской и Ладыжинской станциям в Днепропетровской и Винницкой областях.
Вооруженные силы ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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