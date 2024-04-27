https://ria.ru/20240427/muka-1942823617.html
Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки
Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки - РИА Новости, 27.04.2024
Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки
Россия поставит в Афганистан 536 тонн витаминизированной муки, поставки уже начались, заявил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:50
2024-04-27T18:50
2024-04-27T18:50
в мире
россия
дмитрий жирнов
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/89/1552588901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4619198d9e80d56ce18d22f5adc73802.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия поставит в Афганистан 536 тонн витаминизированной муки, поставки уже начались, заявил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. "В настоящее время железнодорожным транспортом в город Хайратон на севере Афганистана идет доставка партии гуманитарной помощи в виде 536 тонн витаминизированной муки. Пока отгрузка полностью не завершена", - сказал посол. Накануне в МИД России сообщали, что очередную партию гумпомощи (33 тонны продовольствия) доставили в Кабул 25 апреля, эта помощь была оказана по линии афганского делового совета. В российском посольстве в Кабуле уточнили РИА Новости, что поставки муки из России и гуманитарная помощь от афганской диаспоры - две разные поставки.
https://ria.ru/20240126/pshenitsa-1923561435.html
россия
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/89/1552588901_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8118f2555634273c7179ef595b30fca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий жирнов, афганистан
В мире, Россия, Дмитрий Жирнов, Афганистан
Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки
Посол Жирнов: Россия поставит в Афганистан 536 тонн витаминизированной муки
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия поставит в Афганистан 536 тонн витаминизированной муки, поставки уже начались, заявил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
«
"В настоящее время железнодорожным транспортом в город Хайратон на севере Афганистана идет доставка партии гуманитарной помощи в виде 536 тонн витаминизированной муки. Пока отгрузка полностью не завершена", - сказал посол.
Накануне в МИД России сообщали, что очередную партию гумпомощи (33 тонны продовольствия) доставили в Кабул 25 апреля, эта помощь была оказана по линии афганского делового совета. В российском посольстве в Кабуле уточнили РИА Новости, что поставки муки из России и гуманитарная помощь от афганской диаспоры - две разные поставки.