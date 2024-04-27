Рейтинг@Mail.ru
Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/muka-1942823617.html
Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки
Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки - РИА Новости, 27.04.2024
Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки
Россия поставит в Афганистан 536 тонн витаминизированной муки, поставки уже начались, заявил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:50
2024-04-27T18:50
в мире
россия
дмитрий жирнов
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/89/1552588901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4619198d9e80d56ce18d22f5adc73802.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия поставит в Афганистан 536 тонн витаминизированной муки, поставки уже начались, заявил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. "В настоящее время железнодорожным транспортом в город Хайратон на севере Афганистана идет доставка партии гуманитарной помощи в виде 536 тонн витаминизированной муки. Пока отгрузка полностью не завершена", - сказал посол. Накануне в МИД России сообщали, что очередную партию гумпомощи (33 тонны продовольствия) доставили в Кабул 25 апреля, эта помощь была оказана по линии афганского делового совета. В российском посольстве в Кабуле уточнили РИА Новости, что поставки муки из России и гуманитарная помощь от афганской диаспоры - две разные поставки.
https://ria.ru/20240126/pshenitsa-1923561435.html
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/89/1552588901_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8118f2555634273c7179ef595b30fca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий жирнов, афганистан
В мире, Россия, Дмитрий Жирнов, Афганистан
Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки

Посол Жирнов: Россия поставит в Афганистан 536 тонн витаминизированной муки

© РИА Новости / Александр КряжевМешки с мукой
Мешки с мукой - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Мешки с мукой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия поставит в Афганистан 536 тонн витаминизированной муки, поставки уже начались, заявил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
«
"В настоящее время железнодорожным транспортом в город Хайратон на севере Афганистана идет доставка партии гуманитарной помощи в виде 536 тонн витаминизированной муки. Пока отгрузка полностью не завершена", - сказал посол.
Накануне в МИД России сообщали, что очередную партию гумпомощи (33 тонны продовольствия) доставили в Кабул 25 апреля, эта помощь была оказана по линии афганского делового совета. В российском посольстве в Кабуле уточнили РИА Новости, что поставки муки из России и гуманитарная помощь от афганской диаспоры - две разные поставки.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Российский посол рассказал о поставках пшеницы в ЦАР
26 января, 08:50
 
В миреРоссияДмитрий ЖирновАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала