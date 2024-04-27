https://ria.ru/20240427/muka-1942823617.html

Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки

Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки - РИА Новости, 27.04.2024

Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки

Россия поставит в Афганистан 536 тонн витаминизированной муки, поставки уже начались, заявил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:50

2024-04-27T18:50

2024-04-27T18:50

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афганистан

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия поставит в Афганистан 536 тонн витаминизированной муки, поставки уже начались, заявил РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. "В настоящее время железнодорожным транспортом в город Хайратон на севере Афганистана идет доставка партии гуманитарной помощи в виде 536 тонн витаминизированной муки. Пока отгрузка полностью не завершена", - сказал посол. Накануне в МИД России сообщали, что очередную партию гумпомощи (33 тонны продовольствия) доставили в Кабул 25 апреля, эта помощь была оказана по линии афганского делового совета. В российском посольстве в Кабуле уточнили РИА Новости, что поставки муки из России и гуманитарная помощь от афганской диаспоры - две разные поставки.

https://ria.ru/20240126/pshenitsa-1923561435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, дмитрий жирнов, афганистан