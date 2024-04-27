https://ria.ru/20240427/mosgorsud-1942754014.html

В суде рассказали о роли нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

В суде рассказали о роли нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.04.2024

В суде рассказали о роли нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов, сообщается в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:20

2024-04-27T14:20

2024-04-27T14:27

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московский городской суд

крокус

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.Басманный суд Москвы сегодня арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Курбонова до 22 мая."По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата", - говорится в сообщении.Ранее в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240424/krokus-1942048446.html

https://ria.ru/20240424/putin-1941943114.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московский городской суд, крокус