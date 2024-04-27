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В суде рассказали о роли нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:20 27.04.2024 (обновлено: 14:27 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/mosgorsud-1942754014.html
В суде рассказали о роли нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
В суде рассказали о роли нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.04.2024
В суде рассказали о роли нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов, сообщается в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:20
2024-04-27T14:27
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московский городской суд
крокус
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.Басманный суд Москвы сегодня арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Курбонова до 22 мая."По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата", - говорится в сообщении.Ранее в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240424/krokus-1942048446.html
https://ria.ru/20240424/putin-1941943114.html
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происшествия, московский городской суд, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Московский городской суд, Крокус
В суде рассказали о роли нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд: фигурант дела о теракте в "Крокусе" обеспечивал соучастников деньгами

© Фото : РИА НовостиДжумахон Курбонов в суде
Джумахон Курбонов в суде - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : РИА Новости
Джумахон Курбонов в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Басманный суд Москвы сегодня арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Курбонова до 22 мая.
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"По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата", - говорится в сообщении.
Ранее в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМосковский городской судКрокус
 
 
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