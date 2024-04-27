https://ria.ru/20240427/morzh-1942771338.html

В Норвегии туриста оштрафовали за беспокойство моржа

В Норвегии туриста оштрафовали за беспокойство моржа - РИА Новости, 27.04.2024

В Норвегии туриста оштрафовали за беспокойство моржа

Туриста на норвежском Шпицбергене оштрафовали на 12,5 тысячи норвежских крон (1,1 тысячи долларов) за то, что он побеспокоил моржа, приблизившись к нему,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:02

2024-04-27T15:02

2024-04-27T15:20

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Туриста на норвежском Шпицбергене оштрафовали на 12,5 тысячи норвежских крон (1,1 тысячи долларов) за то, что он побеспокоил моржа, приблизившись к нему, сообщила газета VG. "Он приблизился к моржу, чтобы его сфотографировать. <...> В результате инцидента мужчина был оштрафован на 12,5 тысячи норвежских крон", — пишет издание.Как уточняется, приблизившись к лежащему на льдине моржу, мужчина нарушил закон об охране окружающей среды Шпицбергена. В нем, в частности, говорится, что перемещения на архипелаге не должны вызывать излишнего беспокойства у животных. Турист не опротестовывал штраф.

https://ria.ru/20231022/kot-1904523096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шпицберген, норвегия, новости - туризм, в мире