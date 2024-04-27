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В Норвегии туриста оштрафовали за беспокойство моржа
В Норвегии туриста оштрафовали за беспокойство моржа - РИА Новости, 27.04.2024
В Норвегии туриста оштрафовали за беспокойство моржа
Туриста на норвежском Шпицбергене оштрафовали на 12,5 тысячи норвежских крон (1,1 тысячи долларов) за то, что он побеспокоил моржа, приблизившись к нему,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:02
2024-04-27T15:02
2024-04-27T15:20
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Туриста на норвежском Шпицбергене оштрафовали на 12,5 тысячи норвежских крон (1,1 тысячи долларов) за то, что он побеспокоил моржа, приблизившись к нему, сообщила газета VG. "Он приблизился к моржу, чтобы его сфотографировать. <...> В результате инцидента мужчина был оштрафован на 12,5 тысячи норвежских крон", — пишет издание.Как уточняется, приблизившись к лежащему на льдине моржу, мужчина нарушил закон об охране окружающей среды Шпицбергена. В нем, в частности, говорится, что перемещения на архипелаге не должны вызывать излишнего беспокойства у животных. Турист не опротестовывал штраф.
https://ria.ru/20231022/kot-1904523096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шпицберген, норвегия, новости - туризм, в мире
Туризм, Шпицберген, Норвегия, Новости - Туризм, В мире
В Норвегии туриста оштрафовали за беспокойство моржа
VG: туриста в Норвегии оштрафовали на $1,1 тыс. за то, что он побеспокоил моржа