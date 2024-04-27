https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942687232.html

Эксперт назвал причину давления властей Молдавии на Гуцул

Эксперт назвал причину давления властей Молдавии на Гуцул - РИА Новости, 27.04.2024

Эксперт назвал причину давления властей Молдавии на Гуцул

Власти Молдавии оказывают давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул, поскольку она мешает планам Кишинева по объединению с Румынией и сотрудничает с... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:31

2024-04-27T10:31

2024-04-27T10:31

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

илан шор

евгения гуцул

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул, поскольку она мешает планам Кишинева по объединению с Румынией и сотрудничает с оппозиционером Иланом Шором, который выступает за сближение республики с Россией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Накануне Гуцул вернулась в Молдавию из России и более часа не выходила из кишиневского аэропорта. Покинув его, она сообщила, что ее хотели допросить, но в итоге передумали. "Во-первых, Гуцул сторонница оппозиционера Илана Шора. Во-вторых, она является главой Гагаузии. С этой точки зрения сама автономия является для Кишинева проблемой, поскольку мешает планам объединения с Румынией", - сказал Офицеров-Бельский. Он напомнил, что Шор около четырех лет был мэром города Оргеев к северу от Кишинева. "Его не было в стране, он находился в розыске, но, несмотря на это, город становился лучше и лучше. И это видела вся Молдавия", - обратил внимание эксперт. По его словам, любая автономия на территории Молдавии будет мешать ее присоединению к Румынии. "А что касается Шора, то на его сторонников действительно давят (из Кишинева - ред.). По той причине, что он является реальной альтернативой нынешним властям Молдавии", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240425/gagauziya-1942275493.html

https://ria.ru/20240308/gagauziya-1931916877.html

кишинев

молдавия

гагаузия

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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, илан шор, евгения гуцул