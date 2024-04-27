https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942673360.html
Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами
Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами - РИА Новости, 27.04.2024
Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами
Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova призвал сограждан назваться... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:26
2024-04-27T09:26
2024-04-27T12:37
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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova призвал сограждан назваться румынами во время переписи населения ради принятия страны в ЕС."Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень четко написано в конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС", — заявил он.Спикер парламента добавил, что участие в переписи важно, поскольку она станет основой политики для министерств."Я призываю всех ответить на вопросы рецензентов. Это перепись, которая проводится раз в десять лет, это очень важное мероприятие, чтобы знать, сколько нас, как мы идентифицируем себя, какие у нас проблемы", — пояснил Гросу.В начале апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления последней в ЕС. Парламенты стран в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства Румынии и Молдавии, создавались совместные комиссии и рабочие группы.Как сообщила президент Майя Санду, референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября. Евросоюз в июне 2022 года предоставил республике статус страны-кандидата. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите объединения в минувшем декабре.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940-го территория современной Молдавии не входит в состав Румынии.В обеих странах есть сторонники идеи "унионизма" — объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.
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https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, игорь гросу, евросоюз, майя санду, днестр
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Игорь Гросу, Евросоюз, Майя Санду, Днестр
Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами
Спикер парламента Молдавии призвал граждан назваться румынами для принятия в ЕС
КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости.
Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova
призвал сограждан назваться румынами во время переписи населения ради принятия страны в ЕС.
"Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень четко написано в конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС", — заявил он.
В Молдавии 8 апреля стартовала перепись населения и жилищного фонда. Данные собираются как через опросы, так и косвенно, на основе административной или частной информации. Анкета, которую жителям республики следует заполнить, включает вопросы об уровнях образования и занятости населения, учитывает национальность и родной язык.
Спикер парламента добавил, что участие в переписи важно, поскольку она станет основой политики для министерств.
"Я призываю всех ответить на вопросы рецензентов. Это перепись, которая проводится раз в десять лет, это очень важное мероприятие, чтобы знать, сколько нас, как мы идентифицируем себя, какие у нас проблемы", — пояснил Гросу.
В начале апреля премьер-министр Румынии
Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления последней в ЕС. Парламенты стран в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства Румынии и Молдавии, создавались совместные комиссии и рабочие группы.
Как сообщила президент Майя Санду
, референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября. Евросоюз в июне 2022 года предоставил республике статус страны-кандидата. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите объединения в минувшем декабре.
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе
совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940-го территория современной Молдавии не входит в состав Румынии.
В обеих странах есть сторонники идеи "унионизма" — объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.