https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942673360.html

Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами

Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами - РИА Новости, 27.04.2024

Спикер парламента Молдавии призвал граждан страны назваться румынами

Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova призвал сограждан назваться... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:26

2024-04-27T09:26

2024-04-27T12:37

в мире

молдавия

румыния

кишинев

игорь гросу

евросоюз

майя санду

днестр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942724820_655:516:2979:1823_1920x0_80_0_0_36a3108e33f67785fc5b22e5f5e18bab.jpg

КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova призвал сограждан назваться румынами во время переписи населения ради принятия страны в ЕС."Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень четко написано в конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС", — заявил он.Спикер парламента добавил, что участие в переписи важно, поскольку она станет основой политики для министерств."Я призываю всех ответить на вопросы рецензентов. Это перепись, которая проводится раз в десять лет, это очень важное мероприятие, чтобы знать, сколько нас, как мы идентифицируем себя, какие у нас проблемы", — пояснил Гросу.В начале апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти за счет вступления последней в ЕС. Парламенты стран в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства Румынии и Молдавии, создавались совместные комиссии и рабочие группы.Как сообщила президент Майя Санду, референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября. Евросоюз в июне 2022 года предоставил республике статус страны-кандидата. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите объединения в минувшем декабре.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940-го территория современной Молдавии не входит в состав Румынии.В обеих странах есть сторонники идеи "унионизма" — объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.По результатам многочисленных опросов, большинство жителей Молдавии выступают против поглощения Румынией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только восемь процентов избирателей.

https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938543724.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

молдавия

румыния

кишинев

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, румыния, кишинев, игорь гросу, евросоюз, майя санду, днестр