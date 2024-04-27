https://ria.ru/20240427/mishustin-1942692340.html

В России усовершенствуют систему подготовки медработников

В России усовершенствуют систему подготовки медработников - РИА Новости, 27.04.2024

В России усовершенствуют систему подготовки медработников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзору подготовить предложения по совершенствованию подготовки... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:52

2024-04-27T10:52

2024-04-27T12:27

общество

россия

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзору подготовить предложения по совершенствованию подготовки медработников, соответствующий перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме размещен на сайте кабмина. "Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзор должны подготовить предложения по совершенствованию системы подготовки медицинских работников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240420/meditsina-1941217046.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, навигатор абитуриента