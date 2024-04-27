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В России усовершенствуют систему подготовки медработников - РИА Новости, 27.04.2024
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10:52 27.04.2024 (обновлено: 12:27 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/mishustin-1942692340.html
В России усовершенствуют систему подготовки медработников
В России усовершенствуют систему подготовки медработников - РИА Новости, 27.04.2024
В России усовершенствуют систему подготовки медработников
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзору подготовить предложения по совершенствованию подготовки... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:52
2024-04-27T12:27
общество
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзору подготовить предложения по совершенствованию подготовки медработников, соответствующий перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме размещен на сайте кабмина. "Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзор должны подготовить предложения по совершенствованию системы подготовки медицинских работников", - говорится в сообщении.
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общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Навигатор абитуриента
В России усовершенствуют систему подготовки медработников

Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению подготовки медработников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты медицинской академии на занятиях
Студенты медицинской академии на занятиях - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты медицинской академии на занятиях. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзору подготовить предложения по совершенствованию подготовки медработников, соответствующий перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме размещен на сайте кабмина.
"Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзор должны подготовить предложения по совершенствованию системы подготовки медицинских работников", - говорится в сообщении.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФНавигатор абитуриента
 
 
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