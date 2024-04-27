https://ria.ru/20240427/mishustin-1942692340.html
В России усовершенствуют систему подготовки медработников
В России усовершенствуют систему подготовки медработников - РИА Новости, 27.04.2024
В России усовершенствуют систему подготовки медработников
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзору подготовить предложения по совершенствованию подготовки... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:52
2024-04-27T10:52
2024-04-27T12:27
общество
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзору подготовить предложения по совершенствованию подготовки медработников, соответствующий перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме размещен на сайте кабмина. "Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособрнадзор должны подготовить предложения по совершенствованию системы подготовки медицинских работников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/meditsina-1941217046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Навигатор абитуриента
В России усовершенствуют систему подготовки медработников
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению подготовки медработников