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Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 27.04.2024
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Шоубиз
 
17:52 27.04.2024 (обновлено: 17:56 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/mikhaylov-1942810604.html
Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве"
Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 27.04.2024
Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" исполнителя Станислава Михайлова, соответствующий указ размещен на портале... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:52
2024-04-27T17:56
шоубиз
стас михайлов
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" исполнителя Станислава Михайлова, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.В субботу, 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55-летний юбилей."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Михайлова Станислава Владимировича - артиста-вокалиста, члена международного союза деятелей эстрадного икусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.Михайлов - народный артист РФ, удостоен благодарности президента (2019), неоднократно становился лауреатом музыкальных премий: "Золотой граммофон", "Шансон года", "Премия RU.TV", Music Box.
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стас михайлов, россия, владимир путин, общество
Шоубиз, Стас Михайлов, Россия, Владимир Путин, Общество
Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" исполнителя Станислава Михайлова, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В субботу, 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55-летний юбилей.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Михайлова Станислава Владимировича - артиста-вокалиста, члена международного союза деятелей эстрадного икусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.
Михайлов - народный артист РФ, удостоен благодарности президента (2019), неоднократно становился лауреатом музыкальных премий: "Золотой граммофон", "Шансон года", "Премия RU.TV", Music Box.
Стас Михайлов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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ШоубизСтас МихайловРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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