https://ria.ru/20240427/mikhaylov-1942810604.html

Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве"

Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 27.04.2024

Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" исполнителя Станислава Михайлова, соответствующий указ размещен на портале... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:52

2024-04-27T17:52

2024-04-27T17:56

шоубиз

стас михайлов

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" исполнителя Станислава Михайлова, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.В субботу, 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55-летний юбилей."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Михайлова Станислава Владимировича - артиста-вокалиста, члена международного союза деятелей эстрадного икусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.Михайлов - народный артист РФ, удостоен благодарности президента (2019), неоднократно становился лауреатом музыкальных премий: "Золотой граммофон", "Шансон года", "Премия RU.TV", Music Box.

https://ria.ru/20240424/mikhaylov-1942050740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

стас михайлов, россия, владимир путин, общество