https://ria.ru/20240427/mikhaylov-1942810604.html
Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве"
Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 27.04.2024
Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" исполнителя Станислава Михайлова, соответствующий указ размещен на портале... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:52
2024-04-27T17:52
2024-04-27T17:56
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" исполнителя Станислава Михайлова, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.В субботу, 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55-летний юбилей."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Михайлова Станислава Владимировича - артиста-вокалиста, члена международного союза деятелей эстрадного икусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.Михайлов - народный артист РФ, удостоен благодарности президента (2019), неоднократно становился лауреатом музыкальных премий: "Золотой граммофон", "Шансон года", "Премия RU.TV", Music Box.
https://ria.ru/20240424/mikhaylov-1942050740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас михайлов, россия, владимир путин, общество
Шоубиз, Стас Михайлов, Россия, Владимир Путин, Общество
Стас Михайлов стал кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Стаса Михайлова орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" исполнителя Станислава Михайлова, соответствующий указ
размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В субботу, 27 апреля Стас Михайлов отмечает 55-летний юбилей.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Михайлова Станислава Владимировича - артиста-вокалиста, члена международного союза деятелей эстрадного икусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.
Михайлов - народный артист РФ, удостоен благодарности президента (2019), неоднократно становился лауреатом музыкальных премий: "Золотой граммофон", "Шансон года", "Премия RU.TV", Music Box.