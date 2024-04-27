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В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.04.2024
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16:44 27.04.2024 (обновлено: 17:42 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/migranty-1942792730.html
В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов
В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.04.2024
В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:44
2024-04-27T17:42
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля, документ доступен в думской электронной базе.&quot;Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон &lt;...&gt; &quot;О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации&quot; положениями, вводящими новый миграционный режим высылки&quot;, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.Мигранты, в отношении которых введут режим высылки, не смогут:Также их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.Кроме того, органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.Помимо этого, предлагается, наряду с уже применяемыми при режиме высылки мерами контроля, включить несколько новых:Как уточняется, введение нового режима высылки предусмотрено предложениями по реформированию миграционных режимов и института гражданства, утвержденными президентом в 2020 году.&quot;Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан &lt;...&gt; до 90 суток в течение года&quot;, — указано в законопроекте.Для сохранения права на въезд в страну иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.
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Госдума РФ, Общество, Россия
В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов

В ГД внесли проект о режиме высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта
Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля, документ доступен в думской электронной базе.
«

"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон <...> "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положениями, вводящими новый миграционный режим высылки", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Мигранты, в отношении которых введут режим высылки, не смогут:
  • менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел;
  • выезжать за пределы региона проживания;
  • управлять транспортом;
  • приобретать имущество;
  • заключать брак.
Также их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.
Кроме того, органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.
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Помимо этого, предлагается, наряду с уже применяемыми при режиме высылки мерами контроля, включить несколько новых:
  • установление местонахождения иностранного гражданина;
  • применение технических средств, в том числе геолокации;
  • проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица;
  • согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу.
Как уточняется, введение нового режима высылки предусмотрено предложениями по реформированию миграционных режимов и института гражданства, утвержденными президентом в 2020 году.
«

"Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан <...> до 90 суток в течение года", — указано в законопроекте.

Для сохранения права на въезд в страну иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.
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