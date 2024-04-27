https://ria.ru/20240427/migranty-1942792730.html

В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов

В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.04.2024

В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:44

2024-04-27T16:44

2024-04-27T17:42

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон <...> "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положениями, вводящими новый миграционный режим высылки", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.Мигранты, в отношении которых введут режим высылки, не смогут:Также их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.Кроме того, органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.Помимо этого, предлагается, наряду с уже применяемыми при режиме высылки мерами контроля, включить несколько новых:Как уточняется, введение нового режима высылки предусмотрено предложениями по реформированию миграционных режимов и института гражданства, утвержденными президентом в 2020 году."Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан <...> до 90 суток в течение года", — указано в законопроекте.Для сохранения права на въезд в страну иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.

https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия