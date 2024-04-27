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В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов
В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.04.2024
В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:44
2024-04-27T16:44
2024-04-27T17:42
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон <...> "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положениями, вводящими новый миграционный режим высылки", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.Мигранты, в отношении которых введут режим высылки, не смогут:Также их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.Кроме того, органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.Помимо этого, предлагается, наряду с уже применяемыми при режиме высылки мерами контроля, включить несколько новых:Как уточняется, введение нового режима высылки предусмотрено предложениями по реформированию миграционных режимов и института гражданства, утвержденными президентом в 2020 году."Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан <...> до 90 суток в течение года", — указано в законопроекте.Для сохранения права на въезд в страну иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В ГД внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов
В ГД внесли проект о режиме высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
В Госдуму внесли законопроект
, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля, документ доступен в думской электронной базе.
«
"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон <...> "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положениями, вводящими новый миграционный режим высылки", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Мигранты, в отношении которых введут режим высылки, не смогут:
- менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел;
- выезжать за пределы региона проживания;
- управлять транспортом;
- приобретать имущество;
- заключать брак.
Также их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.
Кроме того, органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.
Помимо этого, предлагается, наряду с уже применяемыми при режиме высылки мерами контроля, включить несколько новых:
- установление местонахождения иностранного гражданина;
- применение технических средств, в том числе геолокации;
- проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица;
- согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу.
Как уточняется, введение нового режима высылки предусмотрено предложениями по реформированию миграционных режимов и института гражданства, утвержденными президентом в 2020 году.
«
"Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан <...> до 90 суток в течение года", — указано в законопроекте.
Для сохранения права на въезд в страну иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в государственную политику России.