https://ria.ru/20240427/migranty-1942713625.html

В Саратовской области запретили привлекать мигрантов для работы в такси

В Саратовской области запретили привлекать мигрантов для работы в такси - РИА Новости, 27.04.2024

В Саратовской области запретили привлекать мигрантов для работы в такси

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 мая запретил привлекать иностранных трудовых мигрантов для работы в общественном транспорте, такси и сфере... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:55

2024-04-27T11:55

2024-04-27T12:23

саратовская область

роман бусаргин

общество

россия

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САРАТОВ , 27 апр - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 мая запретил привлекать иностранных трудовых мигрантов для работы в общественном транспорте, такси и сфере общепита, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале. "Запрет действует с 1 мая по 31 декабря 2024 года на следующие сферы: перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте; легковое такси и арендованные легковые автомобили с водителем; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", - говорится в сообщении. Как следует из постановления губернатора, в частности, запрет касается сферы предоставления продуктов питания и напитков – "код 56". Эта сфера включает рестораны, заведения самообслуживания, предприятия питания, работающие на вынос, с предоставлением мест для сидения или без.Уточняется, что бизнесу и организациям, работающим в регионе, запрещается привлекать иностранных граждан, которые ведут трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности. В пресс-службе со ссылкой на данные миграционной службы отметили, что число иностранцев, прибывших на территорию области, по итогам 2023 года значительно увеличилось, но после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть из них, что "говорит о высоком уровне теневой занятности, также фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны указанных лиц". "Данное решение направлено на повышение уровня безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдение законных прав граждан", - приводятся в сообщении слова Бусаргина.

https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html

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саратовская область, роман бусаргин, общество, россия