Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области запретили привлекать мигрантов для работы в такси - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 27.04.2024 (обновлено: 12:23 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/migranty-1942713625.html
В Саратовской области запретили привлекать мигрантов для работы в такси
В Саратовской области запретили привлекать мигрантов для работы в такси - РИА Новости, 27.04.2024
В Саратовской области запретили привлекать мигрантов для работы в такси
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 мая запретил привлекать иностранных трудовых мигрантов для работы в общественном транспорте, такси и сфере... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:55
2024-04-27T12:23
саратовская область
роман бусаргин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860076380_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_86cf30c088bb3e80dcedb46b60270ca4.jpg
САРАТОВ , 27 апр - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 мая запретил привлекать иностранных трудовых мигрантов для работы в общественном транспорте, такси и сфере общепита, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале. "Запрет действует с 1 мая по 31 декабря 2024 года на следующие сферы: перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте; легковое такси и арендованные легковые автомобили с водителем; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", - говорится в сообщении. Как следует из постановления губернатора, в частности, запрет касается сферы предоставления продуктов питания и напитков – "код 56". Эта сфера включает рестораны, заведения самообслуживания, предприятия питания, работающие на вынос, с предоставлением мест для сидения или без.Уточняется, что бизнесу и организациям, работающим в регионе, запрещается привлекать иностранных граждан, которые ведут трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности. В пресс-службе со ссылкой на данные миграционной службы отметили, что число иностранцев, прибывших на территорию области, по итогам 2023 года значительно увеличилось, но после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть из них, что "говорит о высоком уровне теневой занятности, также фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны указанных лиц". "Данное решение направлено на повышение уровня безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдение законных прав граждан", - приводятся в сообщении слова Бусаргина.
https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860076380_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_6b7e74cdff652cb88f24690ed160075a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, роман бусаргин, общество, россия
Саратовская область, Роман Бусаргин, Общество, Россия
В Саратовской области запретили привлекать мигрантов для работы в такси

Саратовские власти запретили привлекать мигрантов для работы в такси

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Саратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ , 27 апр - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 мая запретил привлекать иностранных трудовых мигрантов для работы в общественном транспорте, такси и сфере общепита, сообщила пресс-служба главы региона в Telegram-канале.
«
"Запрет действует с 1 мая по 31 декабря 2024 года на следующие сферы: перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте; легковое такси и арендованные легковые автомобили с водителем; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", - говорится в сообщении.
Как следует из постановления губернатора, в частности, запрет касается сферы предоставления продуктов питания и напитков – "код 56". Эта сфера включает рестораны, заведения самообслуживания, предприятия питания, работающие на вынос, с предоставлением мест для сидения или без.
Уточняется, что бизнесу и организациям, работающим в регионе, запрещается привлекать иностранных граждан, которые ведут трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности.
В пресс-службе со ссылкой на данные миграционной службы отметили, что число иностранцев, прибывших на территорию области, по итогам 2023 года значительно увеличилось, но после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть из них, что "говорит о высоком уровне теневой занятности, также фиксируется рост нарушений правил дорожного движения со стороны указанных лиц".
"Данное решение направлено на повышение уровня безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдение законных прав граждан", - приводятся в сообщении слова Бусаргина.
Вид на жительство иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов
27 марта, 11:14
 
Саратовская областьРоман БусаргинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала