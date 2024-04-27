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Вузы, экзаменующие мигрантов, расторгли договоры с частными организациями - РИА Новости, 27.04.2024
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11:30 27.04.2024 (обновлено: 11:31 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/migranty-1942708026.html
Вузы, экзаменующие мигрантов, расторгли договоры с частными организациями
Вузы, экзаменующие мигрантов, расторгли договоры с частными организациями - РИА Новости, 27.04.2024
Вузы, экзаменующие мигрантов, расторгли договоры с частными организациями
Все 12 университетов, уполномоченные проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:30
2024-04-27T11:31
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все 12 университетов, уполномоченные проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Площадки для этого появятся во всех регионах. "Все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен. Распоряжение об усилении контроля за данной процедурой дал 17 апреля глава Минобрнауки Валерий Фальков", - говорится в сообщении.Министерство сообщило, что провело совещание по вопросам качества проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства, в нем приняли участие ректоры 79 университетов. Встреча прошла под председательством заместителя Министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского."Все эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Напоминаю ректорам о необходимости уделить особое внимание как организации самой процедуры проверки знаний, так и выдаче сертификатов", - отметил Константин Могилевский.Ранее глава глава Минобрнауки России Валерий Фальков дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена, среди которых исключение коммерческих партнеров из процедуры, усиление контроля за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов, а также отстранение от работы лиц, допустивших нарушения.
https://ria.ru/20231114/russkiy-1909300296.html
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общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Вузы, экзаменующие мигрантов, расторгли договоры с частными организациями

Минобрнауки: все 12 университетов расторгли договоры с коммерческими партнерами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все 12 университетов, уполномоченные проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Площадки для этого появятся во всех регионах.
«
"Все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен. Распоряжение об усилении контроля за данной процедурой дал 17 апреля глава Минобрнауки Валерий Фальков", - говорится в сообщении.
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Министерство сообщило, что провело совещание по вопросам качества проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства, в нем приняли участие ректоры 79 университетов. Встреча прошла под председательством заместителя Министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского.
"Все эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Напоминаю ректорам о необходимости уделить особое внимание как организации самой процедуры проверки знаний, так и выдаче сертификатов", - отметил Константин Могилевский.
Ранее глава глава Минобрнауки России Валерий Фальков дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена, среди которых исключение коммерческих партнеров из процедуры, усиление контроля за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов, а также отстранение от работы лиц, допустивших нарушения.
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