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США создали механизм незаконного присвоения активов России, заявил Медведев - РИА Новости, 27.04.2024
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12:57 27.04.2024 (обновлено: 14:15 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/medvedev-1942732159.html
США создали механизм незаконного присвоения активов России, заявил Медведев
США создали механизм незаконного присвоения активов России, заявил Медведев - РИА Новости, 27.04.2024
США создали механизм незаконного присвоения активов России, заявил Медведев
США создали механизм незаконного присвоения российских ценностей, это противоречит международному и российскому национальному праву, ответ на это необходим,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:57
2024-04-27T14:15
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США создали механизм незаконного присвоения российских ценностей, это противоречит международному и российскому национальному праву, ответ на это необходим, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.В своем Telegram-канале он прокомментировал американский закон о конфискации активов РФ. Зампред СБ отметил, что Россия не сможет дать полностью симметричный ответ на это, поскольку в стране нет значимого количества американского госимущества. По его словам, ответ может быть только асимметричным, однако не менее болезненным."Их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. На это необходимо дать ответ", - написал Медведев.Президент США Джо Байден в среду подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240426/tsb-1942537993.html
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сша, россия
США, Россия
США создали механизм незаконного присвоения активов России, заявил Медведев

Медведев: механизм незаконного присвоения активов России противоречит праву

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США создали механизм незаконного присвоения российских ценностей, это противоречит международному и российскому национальному праву, ответ на это необходим, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале он прокомментировал американский закон о конфискации активов РФ. Зампред СБ отметил, что Россия не сможет дать полностью симметричный ответ на это, поскольку в стране нет значимого количества американского госимущества. По его словам, ответ может быть только асимметричным, однако не менее болезненным.
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"Их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. На это необходимо дать ответ", - написал Медведев.
Президент США Джо Байден в среду подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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