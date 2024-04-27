https://ria.ru/20240427/medvedev-1942732159.html

США создали механизм незаконного присвоения активов России, заявил Медведев

США создали механизм незаконного присвоения активов России, заявил Медведев - РИА Новости, 27.04.2024

США создали механизм незаконного присвоения активов России, заявил Медведев

США создали механизм незаконного присвоения российских ценностей, это противоречит международному и российскому национальному праву, ответ на это необходим,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:57

2024-04-27T12:57

2024-04-27T14:15

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россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США создали механизм незаконного присвоения российских ценностей, это противоречит международному и российскому национальному праву, ответ на это необходим, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.В своем Telegram-канале он прокомментировал американский закон о конфискации активов РФ. Зампред СБ отметил, что Россия не сможет дать полностью симметричный ответ на это, поскольку в стране нет значимого количества американского госимущества. По его словам, ответ может быть только асимметричным, однако не менее болезненным."Их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. На это необходимо дать ответ", - написал Медведев.Президент США Джо Байден в среду подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240426/tsb-1942537993.html

https://radiosputnik.ru/20240425/ryabkov-1942311285.html

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