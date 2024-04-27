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Маск обратился к Белому дому из-за Украины - РИА Новости, 27.04.2024
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01:45 27.04.2024 (обновлено: 01:47 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/mask-1942648555.html
Маск обратился к Белому дому из-за Украины
Маск обратился к Белому дому из-за Украины - РИА Новости, 27.04.2024
Маск обратился к Белому дому из-за Украины
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на слова представителя Белого дома о возможности "победы" Украины в конфликте с Россией, задавшись вопросом, что... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T01:45
2024-04-27T01:47
в мире
украина
сша
россия
илон маск
джо байден
джейк салливан
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на слова представителя Белого дома о возможности "победы" Украины в конфликте с Россией, задавшись вопросом, что представляет собой эта "победа".Бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей соцсети X, который опубликовал отрывок из интервью помощника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана телеканалу MSNBC. Чиновник заявил о желании Украины победить в конфликте с Россией и стремлении США "поддержать их в этих усилиях"."Что из себя представляет победа?" — спросил Маск в комментарии под постом.Предприниматель часто высказывается о ситуации на Украине. Ранее он указывал, что заявления администрации США по украинскому конфликту не совпадают с реальным положением дел. Комментируя решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву, Маск заявил, что у Вашингтона нет стратегии выхода из конфликта.
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942536239.html
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в мире, украина, сша, россия, илон маск, джо байден, джейк салливан
В мире, Украина, США, Россия, Илон Маск, Джо Байден, Джейк Салливан
Маск обратился к Белому дому из-за Украины

Маск после слов помощника Байдена задался вопросом, как выглядит победа Украины

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на слова представителя Белого дома о возможности "победы" Украины в конфликте с Россией, задавшись вопросом, что представляет собой эта "победа".
Бизнесмен прокомментировал пост одного из пользователей соцсети X, который опубликовал отрывок из интервью помощника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана телеканалу MSNBC. Чиновник заявил о желании Украины победить в конфликте с Россией и стремлении США "поддержать их в этих усилиях".
"Что из себя представляет победа?" — спросил Маск в комментарии под постом.
Предприниматель часто высказывается о ситуации на Украине. Ранее он указывал, что заявления администрации США по украинскому конфликту не совпадают с реальным положением дел. Комментируя решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву, Маск заявил, что у Вашингтона нет стратегии выхода из конфликта.
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В миреУкраинаСШАРоссияИлон МаскДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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