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Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 27.04.2024 (обновлено: 23:23 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/makron-1942860995.html
Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии
Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии - РИА Новости, 27.04.2024
Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, сообщает портал DNA. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:16
2024-04-27T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
франция
германия
россия
эммануэль макрон
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, сообщает портал DNA. "Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим – США, Германия, мы (Франция – ред.) – в ближайшие месяцы, украинцы смогут сопротивляться больше", - приводит портал слова Макрона, сказанные им в беседе с молодежью в Европейской школе в Страсбурге. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240427/protest-1942815422.html
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в мире, франция, германия, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Германия, Россия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, Украина
Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии

Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, сообщает портал DNA.
«
"Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим – США, Германия, мы (Франция – ред.) – в ближайшие месяцы, украинцы смогут сопротивляться больше", - приводит портал слова Макрона, сказанные им в беседе с молодежью в Европейской школе в Страсбурге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Акция За мир против выделения средств Украине и за выход Франции из состава НАТО - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
В Париже прошел марш против поддержки Украины и за выход Франции из НАТО
Вчера, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияГерманияРоссияЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТОУкраина
 
 
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