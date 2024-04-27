https://ria.ru/20240427/makron-1942860995.html

Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии

Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии - РИА Новости, 27.04.2024

Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, сообщает портал DNA. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T23:16

2024-04-27T23:16

2024-04-27T23:23

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, сообщает портал DNA. "Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим – США, Германия, мы (Франция – ред.) – в ближайшие месяцы, украинцы смогут сопротивляться больше", - приводит портал слова Макрона, сказанные им в беседе с молодежью в Европейской школе в Страсбурге. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240427/protest-1942815422.html

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в мире, франция, германия, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, украина