https://ria.ru/20240427/makron-1942860995.html
Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии
Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии - РИА Новости, 27.04.2024
Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, сообщает портал DNA. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:16
2024-04-27T23:16
2024-04-27T23:23
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы, сообщает портал DNA. "Надеюсь, что с учетом того, что мы поставим – США, Германия, мы (Франция – ред.) – в ближайшие месяцы, украинцы смогут сопротивляться больше", - приводит портал слова Макрона, сказанные им в беседе с молодежью в Европейской школе в Страсбурге. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Макрон заявил о поставках помощи Украине от Франции и Германии
Макрон заявил о поставках помощи Киеву от Франции и Германии в ближайшие месяцы