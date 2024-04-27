https://ria.ru/20240427/luvr-1942769748.html

В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале

В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале - РИА Новости, 27.04.2024

В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале

Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", также известную как "Джоконда", могут выставить в отдельном помещении Лувра из-за ее популярности, следует из... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:57

2024-04-27T14:57

2024-04-27T15:01

культура

леонардо да винчи

лувр

в мире

культура

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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", также известную как "Джоконда", могут выставить в отдельном помещении Лувра из-за ее популярности, следует из слов директора музея Лоранс де Кар. "Всегда обидно, когда условия приема (посетителей - ред.) не на высоте, и это касается "Джоконды", поэтому совместно с министерством культуры мы размышляем над этим улучшением, которое мне сегодня кажется необходимым", - прокомментировала она в эфире радиостанции France Inter возможность выставлять картину в отдельном зале. По ее словам, сейчас условия в музее для желающих увидеть картину не являются оптимальными. Де Кар добавила, что в 2023 году более 80% всех посетителей Лувра, примерно 20 тысяч человек ежедневно, приходили посмотреть на это полотно.

https://ria.ru/20240422/rgo-1941524773.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

леонардо да винчи, лувр, в мире, культура