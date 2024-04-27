Рейтинг@Mail.ru
В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:57 27.04.2024 (обновлено: 15:01 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/luvr-1942769748.html
В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале
В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале - РИА Новости, 27.04.2024
В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале
Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", также известную как "Джоконда", могут выставить в отдельном помещении Лувра из-за ее популярности, следует из... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:57
2024-04-27T15:01
культура
леонардо да винчи
лувр
в мире
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/01/1553320191_0:106:800:556_1920x0_80_0_0_624d9b722ffa76e61795b8609c7d2e2f.jpg
ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", также известную как "Джоконда", могут выставить в отдельном помещении Лувра из-за ее популярности, следует из слов директора музея Лоранс де Кар. "Всегда обидно, когда условия приема (посетителей - ред.) не на высоте, и это касается "Джоконды", поэтому совместно с министерством культуры мы размышляем над этим улучшением, которое мне сегодня кажется необходимым", - прокомментировала она в эфире радиостанции France Inter возможность выставлять картину в отдельном зале. По ее словам, сейчас условия в музее для желающих увидеть картину не являются оптимальными. Де Кар добавила, что в 2023 году более 80% всех посетителей Лувра, примерно 20 тысяч человек ежедневно, приходили посмотреть на это полотно.
https://ria.ru/20240422/rgo-1941524773.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/01/1553320191_0:31:800:631_1920x0_80_0_0_ec1c8e7ce2bc9f09ce71a9888c9eb02b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонардо да винчи, лувр, в мире, культура
Культура, Леонардо да Винчи, Лувр, В мире, Культура
В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале

Директор Лувра де Кар: картину "Мона Лиза" могут выставить в отдельном зале

© Public DomainРепродукция картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"
Репродукция картины Леонардо Да Винчи Мона Лиза
© Public Domain
Репродукция картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", также известную как "Джоконда", могут выставить в отдельном помещении Лувра из-за ее популярности, следует из слов директора музея Лоранс де Кар.
"Всегда обидно, когда условия приема (посетителей - ред.) не на высоте, и это касается "Джоконды", поэтому совместно с министерством культуры мы размышляем над этим улучшением, которое мне сегодня кажется необходимым", - прокомментировала она в эфире радиостанции France Inter возможность выставлять картину в отдельном зале.
По ее словам, сейчас условия в музее для желающих увидеть картину не являются оптимальными. Де Кар добавила, что в 2023 году более 80% всех посетителей Лувра, примерно 20 тысяч человек ежедневно, приходили посмотреть на это полотно.
На презентации Карты Ремезова в Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории
22 апреля, 15:01
 
КультураЛеонардо да ВинчиЛуврВ миреКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала