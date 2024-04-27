https://ria.ru/20240427/luvr-1942769748.html
В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале
В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале - РИА Новости, 27.04.2024
В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале
Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", также известную как "Джоконда", могут выставить в отдельном помещении Лувра из-за ее популярности, следует из... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:57
2024-04-27T14:57
2024-04-27T15:01
культура
леонардо да винчи
лувр
в мире
культура
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", также известную как "Джоконда", могут выставить в отдельном помещении Лувра из-за ее популярности, следует из слов директора музея Лоранс де Кар. "Всегда обидно, когда условия приема (посетителей - ред.) не на высоте, и это касается "Джоконды", поэтому совместно с министерством культуры мы размышляем над этим улучшением, которое мне сегодня кажется необходимым", - прокомментировала она в эфире радиостанции France Inter возможность выставлять картину в отдельном зале. По ее словам, сейчас условия в музее для желающих увидеть картину не являются оптимальными. Де Кар добавила, что в 2023 году более 80% всех посетителей Лувра, примерно 20 тысяч человек ежедневно, приходили посмотреть на это полотно.
https://ria.ru/20240422/rgo-1941524773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонардо да винчи, лувр, в мире, культура
Культура, Леонардо да Винчи, Лувр, В мире, Культура
В Лувре изучат возможность выставить "Джоконду" в отдельном зале
Директор Лувра де Кар: картину "Мона Лиза" могут выставить в отдельном зале
ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", также известную как "Джоконда", могут выставить в отдельном помещении Лувра из-за ее популярности, следует из слов директора музея Лоранс де Кар.
"Всегда обидно, когда условия приема (посетителей - ред.) не на высоте, и это касается "Джоконды", поэтому совместно с министерством культуры мы размышляем над этим улучшением, которое мне сегодня кажется необходимым", - прокомментировала она в эфире радиостанции France Inter возможность выставлять картину в отдельном зале.
По ее словам, сейчас условия в музее для желающих увидеть картину не являются оптимальными. Де Кар добавила, что в 2023 году более 80% всех посетителей Лувра, примерно 20 тысяч человек ежедневно, приходили посмотреть на это полотно.