https://ria.ru/20240427/le-1942741111.html

В Финляндии задержали депутата за стрельбу у ресторана

В Финляндии задержали депутата за стрельбу у ресторана - РИА Новости, 27.04.2024

В Финляндии задержали депутата за стрельбу у ресторана

Депутат финского парламента от правой партии "Истинные финны" задержан по подозрению в стрельбе у ресторана, сообщает в субботу общественный вещатель Yle. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:31

2024-04-27T13:31

2024-04-27T14:56

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутат финского парламента от правой партии "Истинные финны" задержан по подозрению в стрельбе у ресторана, сообщает в субботу общественный вещатель Yle. "Член парламента Тимо Ворнанен находится под стражей за преступление против жизни и здоровья, сообщает полиция. В пресс-релизе полиция не называет личность Ворнанена, но информация соответствует ранее известным фактам", - сказано в материале. Согласно предварительному расследованию, инцидент произошел около ресторана. Подозреваемый вступил в словесный спор с коллегой, затем достал огнестрельное оружие и направил его в присутствующих, после чего выстрелил в землю, говорится в пресс-релизе полиции. Председатель "Истинных финнов", министр финансов Риикка Пурра подтвердила общественному вещателю Yle, что, согласно полученной ей информации, депутат Ворнанен был вовлечен в инцидент с применением огнестрельного оружия, который произошел в Хельсинки. "Истинные финны" - правая партия, которая входит в правительственную коалицию. Это вторая партия по числу представителей в парламенте - 46 депутатов из 200. Партия заняла второе место на парламентских выборах 2023 года.

https://ria.ru/20240402/strelba-1937265844.html

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в мире, хельсинки, финляндия