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В Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти - РИА Новости, 27.04.2024
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09:22 27.04.2024 (обновлено: 09:34 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/krym-1942672613.html
В Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти
В Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти - РИА Новости, 27.04.2024
В Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти
В Крыму в текущем году произойдет перезагрузка всей системы власти, стратегия обновления согласована с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:22
2024-04-27T09:34
политика
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. В Крыму в текущем году произойдет перезагрузка всей системы власти, стратегия обновления согласована с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов. "Выборы — сложный политический процесс. В рамках избирательной кампании 2024 года в Крыму произойдёт перезагрузка всей системы власти. Позади пять лет работы. Она, безусловно, была успешной, Крым развивался все эти годы. Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время. С главой республики стратегия такого обновления согласована, будем двигаться к её реализации", - сказал Константинов. По его словам, на уровне партии этот процесс начнется в ходе предварительного голосования, а окончательно — на выборах в местные органы власти, которые запланированы на сентябрь.
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политика, владимир константинов, сергей аксенов (политик), республика крым
Политика, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
В Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти

Константинов: в Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. В Крыму в текущем году произойдет перезагрузка всей системы власти, стратегия обновления согласована с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Выборы — сложный политический процесс. В рамках избирательной кампании 2024 года в Крыму произойдёт перезагрузка всей системы власти. Позади пять лет работы. Она, безусловно, была успешной, Крым развивался все эти годы. Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время. С главой республики стратегия такого обновления согласована, будем двигаться к её реализации", - сказал Константинов.
По его словам, на уровне партии этот процесс начнется в ходе предварительного голосования, а окончательно — на выборах в местные органы власти, которые запланированы на сентябрь.
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ПолитикаВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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