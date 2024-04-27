https://ria.ru/20240427/krym-1942672613.html
В Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти
В Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти - РИА Новости, 27.04.2024
В Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти
В Крыму в текущем году произойдет перезагрузка всей системы власти, стратегия обновления согласована с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:22
2024-04-27T09:22
2024-04-27T09:34
политика
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. В Крыму в текущем году произойдет перезагрузка всей системы власти, стратегия обновления согласована с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов. "Выборы — сложный политический процесс. В рамках избирательной кампании 2024 года в Крыму произойдёт перезагрузка всей системы власти. Позади пять лет работы. Она, безусловно, была успешной, Крым развивался все эти годы. Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время. С главой республики стратегия такого обновления согласована, будем двигаться к её реализации", - сказал Константинов. По его словам, на уровне партии этот процесс начнется в ходе предварительного голосования, а окончательно — на выборах в местные органы власти, которые запланированы на сентябрь.
https://ria.ru/20240423/migranty-1941763040.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир константинов, сергей аксенов (политик), республика крым
Политика, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
В Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти
Константинов: в Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. В Крыму в текущем году произойдет перезагрузка всей системы власти, стратегия обновления согласована с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Выборы — сложный политический процесс. В рамках избирательной кампании 2024 года в Крыму произойдёт перезагрузка всей системы власти. Позади пять лет работы. Она, безусловно, была успешной, Крым развивался все эти годы. Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время. С главой республики стратегия такого обновления согласована, будем двигаться к её реализации", - сказал Константинов.
По его словам, на уровне партии этот процесс начнется в ходе предварительного голосования, а окончательно — на выборах в местные органы власти, которые запланированы на сентябрь.