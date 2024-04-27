Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:13 27.04.2024 (обновлено: 14:09 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/krokus-1942736987.html
Следствие попросило арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие попросило арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.04.2024
Следствие попросило арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:13
2024-04-27T14:09
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942747401_0:197:960:737_1920x0_80_0_0_b4d3e6c157d5120b4df252d45d31b38e.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова Д.Б. ", - рассказал собеседник агентства.Ранее в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
россия
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942747401_0:107:960:827_1920x0_80_0_0_b9193cf6d14ceadcb9d839634671dc07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Следствие попросило арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие попросило арестовать фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Курбонова

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДжумахон Курбонов в суде. 27 апреля 2024
Джумахон Курбонов в суде. 27 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Джумахон Курбонов в суде. 27 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова Д.Б. ", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала