https://ria.ru/20240427/krokus-1942736987.html

Следствие попросило арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие попросило арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.04.2024

Следствие попросило арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:13

2024-04-27T13:13

2024-04-27T14:09

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова Д.Б. ", - рассказал собеседник агентства.Ранее в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

россия

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, красногорск, крокус сити холл