https://ria.ru/20240427/krivoy_rog-1942660119.html
Подпольщик сообщил об ударе с сильной детонацией по Кривому Рогу
Подпольщик сообщил об ударе с сильной детонацией по Кривому Рогу - РИА Новости, 27.04.2024
Подпольщик сообщил об ударе с сильной детонацией по Кривому Рогу
Удар был нанесен по городу Кривой Рог на Украине, заявил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:04
2024-04-27T06:04
2024-04-27T14:52
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сергей лебедев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Удар был нанесен по городу Кривой Рог на Украине, заявил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Кривой Рог. Прилет где-то в городе, с сильной детонацией", — написал он.Кроме того, по словам Лебедева, атаке подвергся город Стрый во Львовской области. Также зафиксированы взрывы в Житомирской и Тернопольской областях.Ранее украинские СМИ заявляли о мощных взрывах в Днепропетровске. В начале ночи сообщалось о взрывах в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240415/kirovograd-1940201729.html
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в мире, кривой рог, львовская область, тернопольская область, сергей лебедев
В мире, Кривой Рог, Львовская область, Тернопольская область, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
Подпольщик сообщил об ударе с сильной детонацией по Кривому Рогу
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе с сильной детонацией по Кривому Рогу