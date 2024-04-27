https://ria.ru/20240427/kriptobirzha-1942961258.html

По факту задержки выплат клиентам криптобиржи Beribit проводят проверку

По факту задержки выплат клиентам криптобиржи Beribit проводят проверку - РИА Новости, 28.04.2024

По факту задержки выплат клиентам криптобиржи Beribit проводят проверку

Правоохранители проводят проверку после инцидента с задержкой возврата денежных средств клиентам криптобиржи Beribit. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-27T22:55

2024-04-27T22:55

2024-04-28T20:58

москва

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942809824_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e535c6208b8e892cab2566cf1771bab.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку после инцидента с задержкой возврата денежных средств клиентам криптобиржи Beribit. "Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о проверке в офисе компании криптобиржи Beribit из-за задержки с возвратом средств клиентам. Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. Ранее клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств. Корреспондент опросил 10 человек, пришедших к офису, и они рассказали, что уже подали заявления в полицию. Также корреспондент РИА Новости сообщал, что сотрудники полиции пришли в офис Beribit в субботу. Клиенты заметили, что полиция приходит уже в третий раз за два дня. По их словам, сейчас "проводится опись".

https://ria.ru/20240427/beribit-1942753523.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Несколько десятков человек у офиса криптобиржи Beribit Более двух десятков клиентов осаждают московский офис криптобиржи Beribit с желанием оформить вывод средств, передает корреспондент РИА Новости. К вечеру число желающих получить свои деньги заметно выросло, но пока отдавать их никто не собирается. Днем в офис вновь приходила полиция - дежурящие у дверей клиенты говорят, что третий раз за два дня. 2024-04-27T22:55 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

москва, экономика