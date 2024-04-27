https://ria.ru/20240427/kriptobirzha-1942961258.html
По факту задержки выплат клиентам криптобиржи Beribit проводят проверку
По факту задержки выплат клиентам криптобиржи Beribit проводят проверку - РИА Новости, 28.04.2024
По факту задержки выплат клиентам криптобиржи Beribit проводят проверку
Правоохранители проводят проверку после инцидента с задержкой возврата денежных средств клиентам криптобиржи Beribit. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-27T22:55
2024-04-27T22:55
2024-04-28T20:58
москва
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942809824_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e535c6208b8e892cab2566cf1771bab.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку после инцидента с задержкой возврата денежных средств клиентам криптобиржи Beribit. "Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о проверке в офисе компании криптобиржи Beribit из-за задержки с возвратом средств клиентам. Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. Ранее клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств. Корреспондент опросил 10 человек, пришедших к офису, и они рассказали, что уже подали заявления в полицию. Также корреспондент РИА Новости сообщал, что сотрудники полиции пришли в офис Beribit в субботу. Клиенты заметили, что полиция приходит уже в третий раз за два дня. По их словам, сейчас "проводится опись".
https://ria.ru/20240427/beribit-1942753523.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942809824_241:0:1681:1080_1920x0_80_0_0_57fa537c1b5ff9b5400cefad05a00679.jpg
Несколько десятков человек у офиса криптобиржи Beribit
Более двух десятков клиентов осаждают московский офис криптобиржи Beribit с желанием оформить вывод средств, передает корреспондент РИА Новости. К вечеру число желающих получить свои деньги заметно выросло, но пока отдавать их никто не собирается. Днем в офис вновь приходила полиция - дежурящие у дверей клиенты говорят, что третий раз за два дня.
2024-04-27T22:55
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика
По факту задержки выплат клиентам криптобиржи Beribit проводят проверку
По факту задержки выплат средств клиентам криптобиржи Beribit идет проверка
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правоохранители проводят проверку после инцидента с задержкой возврата денежных средств клиентам криптобиржи Beribit.
"Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет о проверке в офисе компании криптобиржи Beribit из-за задержки с возвратом средств клиентам.
Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении.
Ранее клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве
, ожидая возврата им средств. Корреспондент опросил 10 человек, пришедших к офису, и они рассказали, что уже подали заявления в полицию. Также корреспондент РИА Новости сообщал, что сотрудники полиции пришли в офис Beribit в субботу. Клиенты заметили, что полиция приходит уже в третий раз за два дня. По их словам, сейчас "проводится опись".