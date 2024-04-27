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Депутат Рады пожаловался на нехватку в ВСУ оружия и личного состава

Депутат Рады пожаловался на нехватку в ВСУ оружия и личного состава - РИА Новости, 27.04.2024

Депутат Рады пожаловался на нехватку в ВСУ оружия и личного состава

Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Роман... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T02:48

2024-04-27T02:48

2024-04-27T03:46

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко украинскому изданию NV. Ранее в апреле украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина потеряла лучших из лучших во время боев при Артемовске, а ситуация в Часове Яре в ДНР, где идут бои, для Украины сейчас очень сложная. При этом советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявлял РИА Новости, что Киев препятствует эвакуации гражданского населения из Часова Яра, чтобы замедлить наступление российских войск, выехать позволили только молодежи, чтобы исключить возможность онлайн-передачи ими информации о ВСУ военным РФ. В интервью изданию NV Костенко обсудил ситуацию с военными действиями у Часова Яра, назвав ее "сложной". Депутат заявил, что если недавно одобренная США помощь поступит быстро, это позволит "хотя бы удержать город". "Наряду с отсутствием оружия большую роль ... играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает воинов, солдат, личного состава. Ведение оборонительного боя - это, как правило, преимущество против тех, кто наступает. Но часто из-за того, что личного состава мало, мы это преимущество теряем, растягивая (военных - ред.) на большие фронты", - сетует Костенко. Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Ранее газета Wall Street Journal, не раскрывая источник информации, заявляла, что украинские войска изношены после нескольких месяцев боевых действий, Киеву не хватает людей, которых можно отправить на их замену. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941794479.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941130879.html

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