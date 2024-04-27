Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9
Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его члены нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper.
«
"Военно-морские силы вооруженных сил Йемена... нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море несколькими подходящими противокорабельными ракетами, что привело к прямому попаданию... Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Йемена также успешно сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 в воздушном пространстве провинции Саада", - написал военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Сариа добавил, что хуситы будут продолжать проводить военные операции, пока "блокада (Израиля с сектора Газа - ред.) не будет снята" и пока "агрессия против палестинского народа" в секторе Газа не будет прекращена.
В четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 202 дня военных действий в секторе Газа они совершили нападения на 102 израильских или связанных с этой страной судна, а порт в израильском Эйлате перестал функционировать из-за постоянных атак.
Хуситы после начала военных действий Израиля в палестинском секторе Газа в октябре прошлого года заявили, что собираются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других судов, идущих в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в Газе.
США заявили об отражении атаки хуситов в Аденском заливе
25 апреля, 01:33