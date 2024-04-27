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Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9 - РИА Новости, 27.04.2024
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00:55 27.04.2024 (обновлено: 01:52 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/khusity-1942646665.html
Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9
Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9 - РИА Новости, 27.04.2024
Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его члены нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:55
2024-04-27T01:52
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
ансар алла
йемен
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его члены нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper."Военно-морские силы вооруженных сил Йемена... нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море несколькими подходящими противокорабельными ракетами, что привело к прямому попаданию... Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Йемена также успешно сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 в воздушном пространстве провинции Саада", - написал военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.Сариа добавил, что хуситы будут продолжать проводить военные операции, пока "блокада (Израиля с сектора Газа - ред.) не будет снята" и пока "агрессия против палестинского народа" в секторе Газа не будет прекращена.В четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 202 дня военных действий в секторе Газа они совершили нападения на 102 израильских или связанных с этой страной судна, а порт в израильском Эйлате перестал функционировать из-за постоянных атак.Хуситы после начала военных действий Израиля в палестинском секторе Газа в октябре прошлого года заявили, что собираются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других судов, идущих в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в Газе.
https://ria.ru/20240427/shiity-1942645764.html
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красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, ансар алла, йемен
Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Ансар Алла, Йемен
Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9

Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его члены нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper.
«
"Военно-морские силы вооруженных сил Йемена... нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море несколькими подходящими противокорабельными ракетами, что привело к прямому попаданию... Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Йемена также успешно сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 в воздушном пространстве провинции Саада", - написал военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
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Сариа добавил, что хуситы будут продолжать проводить военные операции, пока "блокада (Израиля с сектора Газа - ред.) не будет снята" и пока "агрессия против палестинского народа" в секторе Газа не будет прекращена.
В четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за 202 дня военных действий в секторе Газа они совершили нападения на 102 израильских или связанных с этой страной судна, а порт в израильском Эйлате перестал функционировать из-за постоянных атак.
Хуситы после начала военных действий Израиля в палестинском секторе Газа в октябре прошлого года заявили, что собираются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других судов, идущих в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в Газе.
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Красное мореОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильАнсар АллаЙемен
 
 
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