https://ria.ru/20240427/kherson-1942662463.html

Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне

Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне - РИА Новости, 27.04.2024

Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне

Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T06:55

2024-04-27T06:55

2024-04-27T07:14

россия

херсон

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Херсон, 6.40 "прилет", взрыв мощный примерно в стороне железнодорожного вокзала, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html

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россия, херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины