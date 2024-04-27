https://ria.ru/20240427/kherson-1942662463.html
Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне
Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне - РИА Новости, 27.04.2024
Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне
Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:55
2024-04-27T06:55
2024-04-27T07:14
россия
херсон
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Херсон, 6.40 "прилет", взрыв мощный примерно в стороне железнодорожного вокзала, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html
россия
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Россия, Херсон, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили в район железнодорожного вокзала в Херсоне