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Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:55 27.04.2024 (обновлено: 07:14 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/kherson-1942662463.html
Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне
Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне - РИА Новости, 27.04.2024
Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне
Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:55
2024-04-27T07:14
россия
херсон
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Херсон, 6.40 "прилет", взрыв мощный примерно в стороне железнодорожного вокзала, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240418/podpole-1940707219.html
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россия, херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Россия, Херсон, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили в район железнодорожного вокзала в Херсоне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Херсон, 6.40 "прилет", взрыв мощный примерно в стороне железнодорожного вокзала, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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