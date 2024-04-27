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Экс-разведчик рассказал об уничтожении французских агентов в Харькове
Экс-разведчик рассказал об уничтожении французских агентов в Харькове - РИА Новости, 27.04.2024
Экс-разведчик рассказал об уничтожении французских агентов в Харькове
При российском ударе по расположению иностранных наемников в Харькове 16 января, вероятно, были уничтожены французские агенты, сообщил РИА Новости Николя... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T05:11
2024-04-27T05:11
2024-04-27T07:39
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ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. При российском ударе по расположению иностранных наемников в Харькове 16 января, вероятно, были уничтожены французские агенты, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о соотечественниках, участвующих в боях на стороне Украины."Шестнадцатого января 2024 года Россия нанесла удар по заброшенному роддому в Харькове, преобразованному в базу для иностранных военных. В пресс-релизе говорилось, что их "ядро" составляли французы и что всего было убито около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства", — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что после авиаудара не было информации о погибших французских наемниках, добровольно вступивших в ряды ВСУ. Как правило, информацию об этом постят в соцсетях их товарищи."Первая причина состоит в том, что среди отдельных добровольцев, которых я знаю, не наблюдалось никаких потерь. И они к тому же не привыкли собираться в массах, а скорее занимают частные помещения небольшими группами", — отметил Чинкуини.Вторая причина, которая дает основания предполагать гибель агентов, — вызов в МИД России французского посла, пояснил собеседник. Речь, по его словам, могла идти об "операторах, назначенных французским правительством", возможно, о бывших легионерах украинского происхождения.В середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны России, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в украинских подразделениях в Харькове "грубой манипуляцией русских".
https://ria.ru/20240127/naemniki-1923898567.html
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в мире, россия, харьков, франция, пьер леви, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьков, Франция, Пьер Леви, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Экс-разведчик рассказал об уничтожении французских агентов в Харькове
Экс-разведчик: при ударе в январе в Харькове были уничтожены французские агенты
ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. При российском ударе по расположению иностранных наемников в Харькове 16 января, вероятно, были уничтожены французские агенты, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о соотечественниках, участвующих в боях на стороне Украины.
«
"Шестнадцатого января 2024 года Россия нанесла удар по заброшенному роддому в Харькове, преобразованному в базу для иностранных военных. В пресс-релизе говорилось, что их "ядро" составляли французы и что всего было убито около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что после авиаудара не было информации о погибших французских наемниках, добровольно вступивших в ряды ВСУ. Как правило, информацию об этом постят в соцсетях их товарищи.
"Первая причина состоит в том, что среди отдельных добровольцев, которых я знаю, не наблюдалось никаких потерь. И они к тому же не привыкли собираться в массах, а скорее занимают частные помещения небольшими группами", — отметил Чинкуини.
Вторая причина, которая дает основания предполагать гибель агентов, — вызов в МИД России французского посла, пояснил собеседник. Речь, по его словам, могла идти об "операторах, назначенных французским правительством", возможно, о бывших легионерах украинского происхождения.
В середине января российские войска уничтожили в Харькове
пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны России, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.
МИД Франции
, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в украинских подразделениях в Харькове "грубой манипуляцией русских".