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СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 27.04.2024 (обновлено: 00:51 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/kharkov-1942646243.html
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 27.04.2024
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:39
2024-04-27T00:51
специальная военная операция на украине
харьков
хмельницкий (город)
тернопольская область
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."В Харькове прозвучали взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Зеркало недели".Кроме того, "24 канал" сообщает о взрыве в Ивано-Франковской области, а "Страна.ua" сообщает о взрывах в Хмельницкой и Тернопольской областяхСогласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 0.30 мск объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240426/obschestvennoe-1942434007.html
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харьков
хмельницкий (город)
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харьков, хмельницкий (город), тернопольская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Хмельницкий (город), Тернопольская область, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Харькове

"Зеркало недели": в Харькове прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«
"В Харькове прозвучали взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Зеркало недели".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
СМИ: на севере Харькова прогремел взрыв
Вчера, 10:48
Кроме того, "24 канал" сообщает о взрыве в Ивано-Франковской области, а "Страна.ua" сообщает о взрывах в Хмельницкой и Тернопольской областях
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 0.30 мск объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Дом в Кировском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковХмельницкий (город)Тернопольская областьВ мире
 
 
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