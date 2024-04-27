https://ria.ru/20240427/kharkov-1942646243.html

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 27.04.2024

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T00:39

2024-04-27T00:39

2024-04-27T00:51

специальная военная операция на украине

харьков

хмельницкий (город)

тернопольская область

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."В Харькове прозвучали взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Зеркало недели".Кроме того, "24 канал" сообщает о взрыве в Ивано-Франковской области, а "Страна.ua" сообщает о взрывах в Хмельницкой и Тернопольской областяхСогласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 0.30 мск объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240426/obschestvennoe-1942434007.html

https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942645904.html

харьков

хмельницкий (город)

тернопольская область

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харьков, хмельницкий (город), тернопольская область, в мире