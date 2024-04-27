https://ria.ru/20240427/kharkov-1942646243.html
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 27.04.2024
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:39
2024-04-27T00:39
2024-04-27T00:51
специальная военная операция на украине
харьков
хмельницкий (город)
тернопольская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_fd3342e082859b9620c72b0a847c7573.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."В Харькове прозвучали взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Зеркало недели".Кроме того, "24 канал" сообщает о взрыве в Ивано-Франковской области, а "Страна.ua" сообщает о взрывах в Хмельницкой и Тернопольской областяхСогласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 0.30 мск объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240426/obschestvennoe-1942434007.html
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942645904.html
харьков
хмельницкий (город)
тернопольская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_5b04fdd720b7bcf379d00d34608f74aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, хмельницкий (город), тернопольская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Хмельницкий (город), Тернопольская область, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Зеркало недели": в Харькове прогремели взрывы