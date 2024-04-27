https://ria.ru/20240427/ivanov-1942787045.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 27.04.2024
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:20
2024-04-27T16:20
2024-04-27T16:29
происшествия
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
тимур иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:51:592:384_1920x0_80_0_0_141ea4c0b1617c670c2cfb30f1dfac8a.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Сейчас дело ещё в канцелярии и материалы не отправлены из суда в апелляцию, дату только назначили на 8 мая в 12.45", - сказала собеседница агентства.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости.
https://ria.ru/20240425/rassledovanie-1942252882.html
https://radiosputnik.ru/20240427/ivanov-1942670658.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941951395_0:0:592:444_1920x0_80_0_0_622faa13fbf46a2478a2b0518e5a4452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, тимур иванов
Происшествия, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Тимур Иванов
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова 8 мая
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
«
"Сейчас дело ещё в канцелярии и материалы не отправлены из суда в апелляцию, дату только назначили на 8 мая в 12.45", - сказала собеседница агентства.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости.