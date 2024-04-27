https://ria.ru/20240427/ivanov-1942787045.html

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 27.04.2024

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:20

2024-04-27T16:20

2024-04-27T16:29

происшествия

московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

тимур иванов

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Сейчас дело ещё в канцелярии и материалы не отправлены из суда в апелляцию, дату только назначили на 8 мая в 12.45", - сказала собеседница агентства.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости.

https://ria.ru/20240425/rassledovanie-1942252882.html

https://radiosputnik.ru/20240427/ivanov-1942670658.html

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происшествия, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, тимур иванов