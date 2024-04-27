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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 27.04.2024
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16:20 27.04.2024 (обновлено: 16:29 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/ivanov-1942787045.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 27.04.2024
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:20
2024-04-27T16:29
происшествия
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
тимур иванов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Сейчас дело ещё в канцелярии и материалы не отправлены из суда в апелляцию, дату только назначили на 8 мая в 12.45", - сказала собеседница агентства.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости.
https://ria.ru/20240425/rassledovanie-1942252882.html
https://radiosputnik.ru/20240427/ivanov-1942670658.html
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происшествия, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, тимур иванов
Происшествия, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Тимур Иванов
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова 8 мая

© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции
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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
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"Сейчас дело ещё в канцелярии и материалы не отправлены из суда в апелляцию, дату только назначили на 8 мая в 12.45", - сказала собеседница агентства.
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Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости.
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ПроисшествияМосковский городской судДело замминистра обороны Тимура ИвановаТимур Иванов
 
 
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