https://ria.ru/20240427/ivanov-1942654171.html

За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 "квадратов" и редкий ЗиС

За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 "квадратов" и редкий ЗиС - РИА Новости, 27.04.2024

За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 "квадратов" и редкий ЗиС

Обвиняемый во взяточничестве замминистра обороны Тимур Иванов с супругой за время его работы в Минобороны приобрели в собственность жилой дом площадью более... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T04:03

2024-04-27T04:03

2024-04-27T11:36

россия

мексика

тимур иванов

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

chevrolet

дело замминистра обороны тимура иванова

московский городской суд

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Обвиняемый во взяточничестве замминистра обороны Тимур Иванов с супругой за время его работы в Минобороны приобрели в собственность жилой дом площадью более полутора тысяч "квадратов" и раритетный ЗиС, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из деклараций за 2016-2019 годы.Согласно документам, Иванов с женой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл. В 2016 году у них в семье было девять транспортных средств, а к 2019-му их количество выросло до 12. Среди наиболее примечательных авто Иванова: Chevrolet Suburban (с 2016 года), ЗиС-110 (лимузин, был приобретен в 2019-м) — его стоимость, по данным интернет-ресурса "Авто.ру", варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. Владеет ли им Иванов по сей день, неизвестно.Среди транспортных средств, принадлежащих экс-супруге Иванова Светлане Захаровой с 2016 года: Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson (один из них появился у нее в декларации за 2017 год).Кроме того, в 2019 году в собственности у семьи Иванова появился жилой дом площадью свыше полутора тысячи "квадратов". При этом, предположительно, коттедж оформлен на супругу, а не на самого замминистра. У Иванова с 2016 года есть лишь доля в квартире площадью 44,2 "квадрата" и в пользовании квартира площадью 300 "квадратов". У их ребенка, согласно документам, с 2016 года в пользовании находится квартира в Мексике, площадь которой 350 квадратных метров.При этом официальные доходы Иванова не сильно выросли за эти годы: в 2016 году он задекларировал 14,2 миллиона рублей, в 2017-м — 11,4 миллиона, в 2018-м — 13,5 миллиона, а в 2019-м — 14,5 миллиона. Задекларированные доходы супруги значительно выше. Так, в 2016 году она заработала 55,4 миллиона рублей, в 2017-м — 7,3 миллиона, в 2018 году — 123,1 миллиона (в 17 раз больше, чем годом ранее), а в 2019-м — 8,3 миллиона.В 2016 году Иванов был самым богатым среди заместителей главы Минобороны.Громкий арестИванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства.Как пояснил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев, обвинение сводится к тому, что чиновник оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы.У подозреваемого суд арестовал все счета и недвижимость.Кроме того, по делу проходят Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним, и бизнесмен Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки. Суд арестовал всех троих до 23 июня. Чиновник своей вины не признает. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".

https://ria.ru/20240426/ivanov-1942497230.html

https://realty.ria.ru/20240425/pribyl-1942254314.html

https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html

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россия, мексика, тимур иванов, сергей бородин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), chevrolet, дело замминистра обороны тимура иванова, московский городской суд, происшествия