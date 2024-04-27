https://ria.ru/20240427/istochnik-1942855622.html

Источник раскрыл подробности о двенадцатом фигуранте дела "Крокуса"

Источник раскрыл подробности о двенадцатом фигуранте дела "Крокуса" - РИА Новости, 27.04.2024

Источник раскрыл подробности о двенадцатом фигуранте дела "Крокуса"

Двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года, рассказал РИА Новости сотрудник хостела, где он проживал,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T22:04

2024-04-27T22:04

2024-04-27T23:38

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

москва

таджикистан

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года, рассказал РИА Новости сотрудник хостела, где он проживал, ссылаясь на внутренние данные. Басманный суд Москвы в субботу арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте в "Крокус сити холле". По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов. "Третьего июля 2023 года он пересек (границу РФ - ред.)", - сказал в беседе с корреспондентом агентства сотрудник хостела. По его данным, Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже, всего вместе с ним жили еще десять человек. Он отметил, что Курбонов, как и все проживающие в хостеле, работал. "Наша задача – поселить мигрантов, чтобы они были под контролем, чтобы они были официальными… Их задача - прийти, помыться, покушать и поспать", - рассказал сотрудник хостела. Собеседник агентства не сообщил, с какого времени Курбонов проживал у них. Ранее в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240324/krokus-1935550808.html

https://ria.ru/20240426/krokus-1942452584.html

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