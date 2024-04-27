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Источник раскрыл подробности о двенадцатом фигуранте дела "Крокуса" - РИА Новости, 27.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:04 27.04.2024 (обновлено: 23:38 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/istochnik-1942855622.html
Источник раскрыл подробности о двенадцатом фигуранте дела "Крокуса"
Источник раскрыл подробности о двенадцатом фигуранте дела "Крокуса" - РИА Новости, 27.04.2024
Источник раскрыл подробности о двенадцатом фигуранте дела "Крокуса"
Двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года, рассказал РИА Новости сотрудник хостела, где он проживал,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T22:04
2024-04-27T23:38
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
москва
таджикистан
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года, рассказал РИА Новости сотрудник хостела, где он проживал, ссылаясь на внутренние данные. Басманный суд Москвы в субботу арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте в "Крокус сити холле". По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов. "Третьего июля 2023 года он пересек (границу РФ - ред.)", - сказал в беседе с корреспондентом агентства сотрудник хостела. По его данным, Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже, всего вместе с ним жили еще десять человек. Он отметил, что Курбонов, как и все проживающие в хостеле, работал. "Наша задача – поселить мигрантов, чтобы они были под контролем, чтобы они были официальными… Их задача - прийти, помыться, покушать и поспать", - рассказал сотрудник хостела. Собеседник агентства не сообщил, с какого времени Курбонов проживал у них. Ранее в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240324/krokus-1935550808.html
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происшествия, россия, москва, таджикистан, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Москва, Таджикистан, Крокус Сити Холл, Крокус
Источник раскрыл подробности о двенадцатом фигуранте дела "Крокуса"

Источник: фигурант дела о "Крокусе" Курбонов приехал в РФ в июле 2023 г

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДжумахон Курбонов в суде
Джумахон Курбонов в суде - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Джумахон Курбонов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов приехал в Россию в июле 2023 года, рассказал РИА Новости сотрудник хостела, где он проживал, ссылаясь на внутренние данные.
Басманный суд Москвы в субботу арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте в "Крокус сити холле". По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов.
Избрание меры пресечения подозреваемому в теракте в Крокус Сити Холл Рачабализоде Саидакрами Муродали. 24 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Второй обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" признал вину
24 марта, 23:53
«
"Третьего июля 2023 года он пересек (границу РФ - ред.)", - сказал в беседе с корреспондентом агентства сотрудник хостела.
По его данным, Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже, всего вместе с ним жили еще десять человек. Он отметил, что Курбонов, как и все проживающие в хостеле, работал.
"Наша задача – поселить мигрантов, чтобы они были под контролем, чтобы они были официальными… Их задача - прийти, помыться, покушать и поспать", - рассказал сотрудник хостела. Собеседник агентства не сообщил, с какого времени Курбонов проживал у них.
Ранее в Москве были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), им грозит пожизненное лишение свободы.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Ученик школы № 19 города Красногорска Артем Донсков, помогавший в эвакуации людей из Крокус Сити Холла
Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП
26 апреля, 11:42
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияМоскваТаджикистанКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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