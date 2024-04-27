https://ria.ru/20240427/ishim-1942796595.html
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью поднялся до 1202 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью поднялся до 1202 сантиметров - РИА Новости, 27.04.2024
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью поднялся до 1202 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра субботы поднялся на 5 сантиметров и к 18.00 (16.00 мск) достиг 1202 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:01
2024-04-27T17:01
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра субботы поднялся на 5 сантиметров и к 18.00 (16.00 мск) достиг 1202 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, на 18.00 (16.00 мск) 27 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1202 сантиметра, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на 5 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ишим (река), тюмень, тюменская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюмень, Тюменская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью поднялся до 1202 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское поднялся до 1202 сантиметров
ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра субботы поднялся на 5 сантиметров и к 18.00 (16.00 мск) достиг 1202 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, на 18.00 (16.00 мск) 27 апреля уровень воды в реке Ишим
в селе Абатское составляет 1202 сантиметра, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на 5 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.