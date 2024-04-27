https://ria.ru/20240427/ishim-1942689484.html

Уровень реки Ишим в селе Абатское не изменился за два часа

Уровень реки Ишим в селе Абатское не изменился за два часа - РИА Новости, 27.04.2024

Уровень реки Ишим в селе Абатское не изменился за два часа

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 12.00 (10.00 мск) сохраняется на отметке 1199 сантиметров, сообщает информационный центр... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:42

2024-04-27T10:42

2024-04-27T11:00

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 27 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 12.00 (10.00 мск) сохраняется на отметке 1199 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 12.00 (8.00 мск) 27 апреля уровень воды в Абатском составляет 1199 сантиметров, с 8.00 (6.00) наблюдался рост на 2 сантиметра, за последние два часа повышения не зафиксировано. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском - около 8 тысяч.

https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия